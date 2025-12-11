公館圓環拆除「通勤多25分鐘塞爆」？北市公布尖峰數據：只差幾十秒

記者李育道／台北報導

公館圓環拆除後，第一個上班日民眾相當混亂造成塞車情形，後續也引起諸多討論。（圖／翻攝畫面）

台北市公館圓環與地下公車道拆除後，引起民眾諸多討論，近日就有網友在Threads抱怨通勤時間從原本的25分鐘暴增至50分鐘，引發不少上班族共鳴。對此，台北市交通局公共運輸處出面澄清，強調相關說法「並非事實」，並公布實際監測數據駁斥通勤時間翻倍。

該名網友先前聲稱自己實測，早上7點39分上車後一路經過17個站牌，直到8點29分才抵達台電大樓站，痛批「永遠回不去有地下公車專用道的25分鐘通勤時間」。對此，公運處指出，當事人已公開回應原報導與實際情況不符，且根據公車動態資訊系統資料，12月9日羅斯福路—基隆路改為正交路口後的通行時間，與圓環拆除前相比差異不大。

該名網友稱自己實測，早上7點39分上車後一路經過17個站牌，直到8點29分才抵達台電大樓站，感嘆「永遠回不去有地下公車專用道的25分鐘通勤時間」。（示意圖／資料照）

公運處拿書實際數據說明，上午尖峰（7–9 時）師大分部至捷運公館站12月9日旅行時間為2分25秒，比圓環拆除前（9/9-9/12）的1分50秒，多35秒；捷運景美站至捷運公館站12月9日旅行時間為8分57秒，比圓環拆除前（9/9-9/12）的8分14秒，多43秒，顯示羅斯福路主線的公車行駛效率穩定，並未出現「通勤時間翻倍」的情形。

公運處強調，羅斯福路主線公車行駛效率仍屬穩定，不存在通勤時間大幅增加的情形。市府後續也將持續監控羅斯福路主線及周邊支線的車流變化，並與捷運工程單位協調木柵路施工期間的交通紓解措施，盼維持通勤族權益。

