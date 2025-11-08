公館圓環這路段今起「時段性禁左轉」引民怨 蔣萬安：市民安全最優先考量
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／台北報導
台北市公館圓環走入歷史，政府自9月13日起動工拆除至今已滿一個多月，交通事故大幅降低約4成，成效顯著。台北市交工處日前宣布自今（8）日起，「羅斯福路南往北路段」早上7點至9點禁止左轉，汽車必須繞行，機車則須兩段式左轉，引發通勤族抱怨。市長蔣萬安對此強調，市民安全永遠是最優先考量。
台北市交工處日前宣布，自8日起，羅斯福路南往北方向（新店往公館）內側第二車道，改成時段性的可變車道，早上7點至9點為直行專用，禁止左轉，汽車欲左轉需先右轉至基隆路台科大校門前路口迴轉，機車欲左轉可兩段式左轉，或按汽車的替代動線行駛；其餘時段恢復左轉專用。
有網友計算，按照這樣的方法，汽車一路上至少需經過7個紅綠燈，未來上班尖峰時段恐將面臨塞車，通勤變得麻煩，引發民怨。
蔣萬安今日出席捷運東環段CF760區段標工程開工動土典禮受訪時表示，公館圓環改為正交路口後，截至目前1個多月，交通事故已大幅降低44%。蔣萬安強調，會以市民安全為最優先考量，任何重大交通工程的改變，也需長時間持續觀察和微調，若有任何調整，交通局會事前向市民說明清楚。
