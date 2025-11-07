公館圓環拆除滿月再調整！羅斯福路南往北11/8起7-9點禁止左轉，交通動線曝光一次看懂
11/4更新：台北市公館圓環拆除滿月，北市交通局表示，這一個月來上下班尖峰各方向速率，有逐漸恢復拆圓環前水準，甚至圓環交通事故也減逾4成。交通局也發現這個月來，羅斯福基隆路口車行速度據交通局報告，拆圓環前以9月8日速率為基準相比，上班尖峰新店中永和往市區的羅斯福往北、福和橋往東，較拆圓環前車流長度、車行速率已差不多，甚至有幾天更優於拆除前。交通局會持續觀察各路口車流狀況，並進行微調號誌秒數，讓路口能獲得最好動線與號誌秒數配比；但目前羅斯福路南往北直行車多，往西左轉上福和橋明顯少，因此將自8日起、上午7時到9時尖峰禁止左轉，讓路口車流更紓解。
台北市羅斯福路、基隆路口（公館圓環）改成正交路型後，持續微調車道運用。台北市交工處今宣布，11月8日（週六）起，羅斯福路南往北方向（新店、文山往公館）內側第二車道設置「可變車道」，早上7點至9點為直行專用、禁止左轉，汽車欲左轉需右轉至基隆路台科大校門前路口迴轉，機車欲左轉可兩段式左轉或按汽車的替代動線行駛；其餘時段（早上9點至隔天早上7點）維持左轉專用；啟用後先以勸導為主，違規暫時不開罰。
【目錄】
● 公館圓環拆除始末
● 公館圓環為何非拆不可？
● 公館圓環怎麼拆？
● 公館圓環拆除時間軸
● 公館圓環拆了有什麼幫助？
● 公館圓環拆除誰贊成？
● 公館圓環拆除誰反對？
● 公館圓環拆除官方怎麼說？
● 公車地下道為何不保留？
● 施工期間交通配套
● 通車後機車新動線
● 通車後公車新動線
公館圓環拆除始末
建於1968年的「公館圓環」，位於基隆路和羅斯福路的交會處，形成七條道路交織的複雜路口，為台北市東南區交通樞紐，但其長年存在交通安全與動線複雜等問題，更連續7年成為北市肇事熱點第1名的路口。台北市長蔣萬安2025年3月拍板拆除「公館圓環」。
台北市交工處2024年針對該路口進行車流模擬分析，在「車流效率」為決擇方案指標下，其結果各方案都比現況圓環型式差，但各方案中以「填平地下道」方案車流效率最佳。最後經多次會勘及會議討論相關方案之工程可行性，於2025年5月29日召開地區說明會，彙集各方意見。台北市交通局於2025年8月宣布，9月13日動工拆除「公館圓環」，並且填平車行地下道，改造為正交路口。
公館圓環為何非拆不可？
位於台北市東南交通要衝的「公館圓環」，自1968年設立以來，就因7岔路型設計複雜、機車占比高，長期被點名是事故熱點。根據台北市交通局資料，該路口不只連續7年蟬聯北市車禍發生最多的地點，更在2024年CBI（綜合事故發生相對頻率與相對嚴重程度分析指標）評比中，躍升為全國最危險的路口。
主要事故成因包括：
車輛繞行幅度不一，導致擦撞風險高。
直行與左轉車流交織，容易發生衝突。
左轉等待區空間不足，溢流影響直行動線。
即使部分團體主張先做標線改善，交通局指出，過往嘗試導引線設計，實地觀察違規率仍超過五成，改善效益有限。專業評估也顯示，標線方案僅能改善5%至12%的事故，無法有效解決根本問題。
公館圓環怎麼拆？
蔣萬安市長拍板，公館圓環將自2025年9月13日起動工，拆除工程預計於11月16日完工，整體工期為65天、分兩階段進行：
第一階段：封填地下道（44天）
封填範圍包含車行與人行地下道、夜間與日間施工並行，避開通勤尖峰時段。
第二階段：平面道路重建（21天）
拆除地面圓環設施、繪設新路型標線與號誌。
為減少影響，施工期間原則維持原車道配置，但交通局提醒仍可能略有塞車，建議民眾配合改道，並多加利用捷運、避開尖峰時段。
公館圓環拆除時間軸
階段
預估工期
內容
地下道封填
9/13～10/26（44天）
封閉車行與人行地下道，分層填補
平面改建
10/27～11/16（21天）
拆除圓環設施、重劃車道與號誌
交通局也預估，即便工期內略為壅塞，但若保留地下道，塞車恐持續2年以上。拆除將為公館帶來更順暢、更安全的交通環境。
公館圓環拆了有什麼幫助？
改為正交路口設計後，預期將大幅簡化車流動線，減少交織衝突。交通局指出，這項設計可讓行人穿越距離縮短約23%，行人用路更安全、機車動線更清晰，避免亂竄情況發生，並保留大客車專用道，公車改走平面，避免混流，預估整體事故可減少63%。
即便取消了原本的地下公車道，但透過號誌聯鎖模擬，有60%的公車可直接通過，不需等待紅燈。
公館圓環拆除贊成方看法
支持拆除的專家則認為，圓環結構早已不符合現代交通標準。前交通工程技師公會理事長劉信宏指出圓環設計腹地不足，無法有效分流；原本的公車站設在人行道旁，與機車容易擦撞，公車專用道平面化後，不只更安全，也方便轉乘。
雖然短期內會有犧牲，但從事故數據、交通容量與安全性分析，正交化改造是較可行的長期方案。他也建議市府：「民眾參與還可更細緻，才能減少反彈。」
公館圓環拆除反對方看法
雖然市府拍板定案，但地方反對聲浪不小。主要反對者包括市議員、學校師生、里長與交通民團：
民代與民團怎麼說？
議會6月提案要求停工取得共識，卻遭忽視；交通團體提出「標線改善法」，主張低成本、安全過渡，反對「先射箭再畫靶」式決策，批評市府浪費2億經費、缺乏科學依據。
在地居民與學生憂心
台師大學生會長擔憂通勤時間延長達12分鐘，政大學生也指出，至少3條公車線將受影響；附近學府里里長直言：「不是反對，但有必要這麼急嗎？」根據地方調查，高達98%學府里民不支持此方案，盼先試辦改善再做決定。
公館圓環拆除官方說法
面對外界批評「一意孤行」，北市交通局強調，這是歷經20年、無數次會勘、模擬與民間座談會才定案的方案。局長謝銘鴻表示：「即使僅是骨折、擦傷，也是一個家庭的破碎。」
他補充，公館圓環雖然7年僅1起死亡事故，但A2（受傷）與A3（財損）事故數量高居全市之冠，改善安全不應只看死亡數。
公車地下道為何不保留？
民間曾提議保留地下公車道，但交通局指出，如此一來工期將拉長至2年、封路範圍大，嚴重衝擊周邊通勤；且平面僅剩3車道，車流無法負荷。
相比之下，填平地下道方案僅需2個月，能多出一個車道，大幅提升通行效率。模擬顯示，填平後的平面公車專用道運作順暢，多數公車可不等紅燈直接通過。
施工期間怎麼走？
施工期間，雖維持車道配置，但因容量降低，交通局已規劃以下替代路線：
永和往返台北：走永福橋 → 辛亥路
新店往返台北：走景隆街 → 辛亥隧道
此外，為鼓勵民眾搭乘捷運，9/13至10/31間推出票價7折回饋，搭配電子票證可享現金折抵。
通車後機車新動線
通車後機車動線將有重大調整，交通局表示，除福和橋下橋往羅斯福路方向左轉仍維持兩段式左轉外，其餘方向均可直接左轉，但還是設有機車待轉格，供需要的騎士選擇兩段式左轉；另外汽車駕駛則需注意，福和橋下橋處受道路幾何與墩柱影響，建議往信義、文山區方向者靠外側行駛，往大安、中正區者靠內側行駛。
通車後公車新動線
通車後公車動線部分，部分路線將改停靠大客車專用道站位：
1.捷運公館站：路側站位改停靠專用道站位的路線，包括：福和橋往公館的207、208（含區）、672（含區）、688；基隆路往公館的1、673、907（含通勤）、綠11、棕12、棕22。
2.水源市場：站位改停靠「捷運公館站」專用道站位的208（含區）。
3.師大分部：路側站位改停靠專用道站位的基隆路幹線及通勤13。
交通局長謝銘鴻補充，正交路口通車後仍會持續觀察車流，必要時將依實際情況微調號誌與轉向配置，未來也不排除進行小型工程，讓整體車流更順暢。
