公館圓環「通勤時段禁左轉」惹民怨 蔣萬安：安全優先
台北市公館圓環拆除已一個多月，交通事故大幅降低達44%。不過，台北市交工處宣布自今（8日）起，針對「羅斯福路南往北路段」實施時段性交通管制，即上午7點至9點禁止汽機車直接左轉，此措施引發通勤族抱怨。台北市長蔣萬安強調，市民安全永遠是最優先考量，任何交通工程改變都需要長時間觀察及微調。
公館圓環拆除改為正交路型後，市府不斷調整號誌及道路線型。交工處最新的措施是將「羅斯福路南往北路段」的上午尖峰時段（7點至9點）設為直行專用。管制期間，汽車若要左轉，需向前行駛至基隆路台科大校門前路口才能迴轉；機車則須採用兩段式左轉。
然而，此舉引來許多用路人的不滿，認為措施十分不便。有民眾抱怨，新制要求需要在羅斯福路左轉的人必須往前行駛再迴轉，路上至少需經過7個紅綠燈，在上班尖峰時段恐怕將面臨嚴重塞車，因此被網友戲稱為「蔣萬安圓環」。
台北市長蔣萬安今（8日）出席活動受訪時回應，公館圓環改為正交路口後，截至目前一個多月，交通事故大幅降低44%，顯示改善有成效。他重申，市民安全永遠是最優先考量，任何重大交通工程的改變，也需要長時間持續觀察和微調，若有任何調整，交通局會事前向市民說明清楚。
