公館拆圓環引抗議！2民眾拿蔣萬安照涉恐嚇 檢方不起訴

台北市去年9月13日凌晨拆除公館圓環，引來民間團體抗議，並於前日晚上發起「守環行動：圓環大走讀」活動。該場抗議走讀活動的負責人彭軍皓等人當時在現場舉著字卡，將台北市長蔣萬安的黑白照噴紅漆抗議引來熱議。警方依照恐嚇危害安全罪嫌送辦。台北地檢署今（1月5日）偵結此案，認定罪嫌不起訴。

根據起訴書，彭軍皓當晚和李采薇舉著蔣萬安的照片抗議，並高喊「瞻仰蔣公遺容，蔣萬安與公館圓環一起死了！民意也跟著蔣萬安還有公館圓環一起死了」等語，事後被警方依照恐嚇危安罪嫌送辦。

彭軍皓表示，做了一張照片，用的是蔣萬安的輪廓，P上蔣公的臉，因為有點明顯，所以用噴漆將照片弄模糊，強調自己並非針對特定市長，要表達的是台北市政府的權威，並且當天也有把照片交給李采薇。

彭解釋，之所以會用紅色噴漆是因為在城鄉所找到噴漆時，看到黑色的噴漆頭就以為是黑色噴漆，沒想到噴上去以後竟然是紅色，只好將錯就錯，並非刻意用黑白照去表示遺照。

李采薇則說，自己當時天有帶「宣」、「布」、「死」、「亡」四張字卡，當時手上的照片他只知道是個人像，但沒有注意是誰，只是表達對圓環以及地下道的哀悼，並且是很和平的完成告別式這個活動。

檢方認為，2人只是表達抗議訴求，並以行動表達自己的具體想法，並無對蔣萬安有生命、身體、自由、名譽、財產有具體惡害通知，主觀上並無恐嚇危害安全之主觀犯意，且蔣萬安也未提告，認定罪嫌不足不起訴。

