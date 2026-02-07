公館改善危險瓶頸路段 完工通車
▲苗栗縣公館鄉榮南街及華南街危險瓶頸路段改善工程完工通車。（記者江乾松攝）
苗栗縣公館鄉榮南街及華南街危險瓶頸路段改善工程七日完工通車。縣長鍾東錦感謝公所、代表會的努力及地主的配合，讓工程順利完工，有效提升行車安全，並強化救護和消防的緊急動線。鍾縣長表示十八鄉鎮市地方若有亟需打通、拓寬的都市計畫內巷道，也請各鄉鎮市公所呈報給縣府，所需經費將由縣府、公所各出一半，希望大家一起努力，逐步讓老舊市容煥然一新。
公館鄉榮南街（VI-10）及華南街（VI-9）位於公館鄉都市計畫區內，民國六十二年劃設為計畫道路後，因部份路段涉及私有土地及建築改良物，用地取得不易，一直未能全面開闢，形成狹窄瓶頸路段，不僅影響居民日常通行，也使救護、消防等緊急車輛通行受限，成為地方延宕數十年的重要交通問題。
地方爭取打通該路段瓶頸，經立委邱鎮軍奔走及縣府協調，成功爭取納入內政部「生活圈道路交通系統建設計畫」，核定總經費一億零七百四十三萬四千元（工程費三千萬元、用地費七千七百六十三萬四千元），其中中央補助七千一百二十四萬七千元、公所自籌配合款三千六百三十八萬七千元，工程於一一四年六月二十三日開工，歷經七個月工程施工，於今年一月二十三日完工。
通車典禮由縣長鍾東錦、議員孫素娥、曾美露、張志宇與公館鄉長何在鑫、代表會主席趙興邦及代表、村長共同剪綵，地方帶來迎賓舞蹈及祥獅獻瑞，現年一○三歲的陳孝祿及一○一歲的陳松福也到場見證通車帶給地方的便利。鄉長何在鑫與代表會主席趙興邦儀式後也帶領兩位百歲公和鄉親在炮竹聲中歡喜走過新闢道路，場面相當熱鬧。
縣府交通工務處指出，本段工程改善榮南街約二百公尺，華南街約一九○公尺，道路拓寬為八公尺，包含道路面曾、排水系統、路燈照明設施，並將管線全面地下化，將有效提升行車安全，強化救護、消防等緊急動線，完善區域交通路網。
其他人也在看
內政部拒給李貞秀機密資料！他：不是好棋
[NOWnews今日新聞]內政部長劉世芳昨日接受專訪稱，未來在立法院面對甫就職民眾黨不分區立委的陸配李貞秀，內政部將不提供「機密等級以上」文件供其調閱；政治評論員吳崑玉5日在網路節目《新聞！給問嗎？》...
過年採買注意！年節食品20件不合格 「這些」恐含毒：蔬果、泡菜都上榜
農曆年將近，民眾忙著採買年菜與零食，但食品安全可不能大意。臺北市衛生局公布年節食品抽驗結果，針對賣場、傳統市場、餐飲店及食品行等進行抽查，共檢驗181件年節應景食品，其中20件產品不符規定，包含品質檢驗不合格與標示違規，部分商品已要求立即下架。
李貞秀不甩中國國籍爭議！跟內政部索取第1份資料 嗆：給還是不給？
中配李貞秀遞補成為民眾黨不分區立委，但未放棄中華人民共和國國籍引發爭議，內政部長劉世芳宣布，不提供「機密等級以上」文件給李貞秀，以防國安風險。李貞秀6日則發文稱，她已經就職，她要行使國會監督權，已正式向內政部提出第一份「索取資料公文」，公開請教內政部「給，還是不給？」
藍、白數度封殺國防特別預算 美議員聯合聲明籲速通過
為強化台灣自我防衛能力，行政院去年底通過為期8年、新台幣1.25兆元的強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案，送交立法院審議。然而，該草案遭藍白多次封殺，迄今尚未付委審查，引發美國國會議員接連表達關切，聯邦參議院外委會議員6日發布聲明直指中國構成的威脅，「與其追求和中國共產黨合影的機會」，更須專注批准關鍵軍事改革的經費，呼籲台灣各政黨迅速通過對台灣安全至關重要的投資。
國籍爭議未歇上任首務談居住正義 李貞秀發函內政部索資喊：給或不給？
民眾黨立法院黨團實行「兩年條款」，6名黨籍不分區立委卸任並迎來大幅換血。其中，新科立委李貞秀因國籍爭議，在上任前夕即引發關注。儘管已完成宣誓就任，民進黨立法院黨團仍針對雙重國籍是否得以出任公職提出質疑，要求立法院長韓國瑜徹查，若違反《國籍法》應依法接職。內...
鍾文智炒股遭黑吃黑 南港副所長涉助查個資討債｜#鏡新聞
「鮑魚大亨」鍾文智棄保潛逃案，竟然還有案外案！因為不滿曾經委託朋友，投資股票被「黑吃黑」，竟勾結時任南港分局警員黃梓翔，查個資讓他討債，北檢昨天（5日）發動搜索約談，訊後認為黃梓翔，涉嫌重大且有羈押必要，向法院聲請羈押禁見。
南市抽驗春節應景食品 檢驗結果全數合格
為確保民眾農曆春節食品安全衛生，台南市政府衛生局啟動115年度春節複合式抽驗專案。114年11月起，會同消保官展開稽查，針對春節應景食品製造業、年貨大街、賣場超市及年菜餐廳進行稽查與抽驗。春節應景食品抽驗98件，檢驗結果全數合格。衛生局提醒民眾選購春節食品，應注意包裝完整、標示清楚，避免購買顏色過於鮮豔的食品。衛生局表示，此次稽查食品製造業5家、食品販賣業33家及宴席與一般餐廳12家。檢查項目包括食品良好衛生規範準則、食品業者登錄、產品責任保險及定型化契約等。結果有1家業者被查到逾期食品情形，已依法處辦，其餘業者均符合規定。衛生局說，針對春節應景食品，抽驗生鮮蔬果、年菜、禽畜水產品、米製品、蜜餞、豆製品及食用菇類等98件，檢測農藥殘留、食品微生物、動物用藥、重金屬及食品添加物等項目，檢驗結果全數合格。同時，也抽查171件食品標示，均符合規定。另外，更抽驗鮮蚵15件，進行重金屬檢驗，結果都合格。衛生局表示，若發現食品業者未遵守GHP規定，會先命業者限期改正，如未於限期內改正者，依法處6萬元至2億元罰鍰。若業者登錄不實或違法使用食品添加物，處以3萬元至300萬元罰鍰。此外，食品業者應投保產
翁滋蔓情牽豪門 北一女校花級舊照曝光超驚艷
北一女校花冊翻開來，名單簡直閃瞎眾人！翁滋蔓、寇乃馨、Selina等前輩的少女時代充滿靈氣，當年穿著小綠綠的制服的丰采，至今仍是傳說，而Lulu也以自然系美貌殺出重圍，後來成為熱門的綜藝主持人。這些女神級學霸如今在演藝圈各據一方，現況更是媒體追逐的焦點。
交往近10年！田中千繪認了「很幸福」78歲父看范逸臣「真實反應曝光」
女星田中千繪今（7日）日首度與彩妝大師父親田中東尼在台接受媒體聯訪，田中千繪也表示為此相當緊張，「爸爸講話會講很多，有時候會忘記在錄影，我也不是專業翻譯，會突然忘記他剛剛講了什麼，昨天也沒睡好。」記者林汝珊
李雅英捐兒福29萬台幣！郁方「心繫剴剴案」氣炸怒轟：不要亂捐錢
藝人郁方上月（27）日現身法院，力挺「剴剴案」最終宣判，替遭虐致死的男童剴剴聲援。如今郁方在臉書轉發韓國啦啦隊女神李雅英行善捐29萬台幣給兒福聯盟的新聞，直言自己聞此快要氣死，呼籲名人做善事要睜大眼睛。蔡維歆
鄰居全看在眼裡！102歲人瑞娶看護 日常「恍神聽不懂」內幕全曝光
台北市驚傳8億人瑞祕婚爭產風暴！102歲王姓人瑞與68歲賴姓看護，在家人不知情下登記結婚。子女控訴賴女趁父親失智「騙婚」侵吞8億身家及已轉移的2億資產，並在醫院上演搶人衝突。鄰居證實王翁精神狀態「時好時壞」，常恍神聽不懂人話，認知能力受損。戶政事務所表示依法受理，無權否決。目前王翁已由子女接回，家屬將訴請婚姻無效並追討資產。這場牽動數億資產的豪門爭奪戰，真相待司法釐清。
外媒預測台灣隊先發陣容鬧烏龍！網友滿頭問號：這什麼啦？
體育中心／綜合報導大聯盟今（2/6）直播揭曉各隊經典賽30人名單，美媒《Talkin' Baseball》隨後預測台灣隊先發陣容，排出來的名單卻讓不少網友滿頭問號，留言直呼：「這什麼啦？」
身價8億百歲阿公閃婚 子孫急搶人雙方互告
社會中心／綜合報導台北市一名102歲王姓長者近日與照顧其長達27年的68歲賴姓女看護完成結婚登記，讓子女情緒激動。家屬趁老翁外出就醫時，直接將坐在輪椅上的他迅速帶離現場，引發警方注意並介入了解。王姓家屬指控，該名看護疑似覬覦老翁名下市值約8億元的不動產，才促成婚姻關係。事後，賴女及王男新聘請的越南籍看護皆對家屬提告傷害、強制與妨害名譽。
習近平急電川普普丁救權位？軍中爆軟抵抗 專家驚揭：恐突襲金馬祭旗
中共領導人習近平近期罕見同日致電美俄元首，並對美承諾大規模採購，外界解讀此舉為在軍委人事案卡關、黨內「軟抵抗」之際，習近平試圖透過外交鞏固權力。專家分析，這是習近平「出口轉內銷」策略，旨在壓制內部異音。儘管有評論員認為習近平仍掌大權，但值得警惕的是，專家示警若內部壓力鍋引爆，北京恐對金門、馬祖發動「有限軍事行動」，以轉移國內焦點並鞏固領導威信。台灣應嚴肅看待此潛在台海風險，持續提升國防實力，應對中共可能採取的極端劇本。
今年最強寒流深夜殺到！全台3波降溫「這天最凍」 低溫下探8℃
寒流逐漸靠近台灣，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，目前冷空氣已經到達華中地區，寒流即將在今（6）日深夜影響台灣，週六（7日）中午北部氣溫驟降至14-16度，週日（8日）晚間全台急凍，台南以北低溫剩8-10度，高屏及台東11-13度，空曠地區恐再降2-3度，務必加強保暖。
經典賽》到底是哪國？以色列堪稱「美國二隊」僅1人是本土
2026年第6屆世界棒球經典賽（WBC）官方正式公布各國30人名單，除了中華隊首度有台美混血雙星龍恩（Jonathon Long）與「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）加入外，大會公布的出生地也揭露了有趣的現象，以色列、英國及義大利等隊伍幾乎由美籍球員「包辦」，被球迷戲稱為名符其實的「美國二隊」。
大S逝世週年…范瑋琪墓前脫口「1句」！網淚崩：這樣才是真正的朋友
女星大S（徐熙媛）於2025年過年期間與家人赴日旅遊，感染流感併發肺炎，短短5天便撒手人寰，享年48歲。大S的紀念雕像於逝世一週年之際揭幕，眾多藝人紛紛前往墓前悼念。然而，范瑋琪卻因為脫口一句話，再度引發網友關注。
南亞科、華邦電恐無緣MSCI！外資打臉傳聞 點名1檔「AI測試黑馬股」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導市場近日盛傳南亞科（2408）、華邦電（2344）有望被納入MSCI新成分股，多家本土法人相繼點名看好，不過美系外資高盛最新報...
越低調越有錢！4生肖「默默發財」超吸金 不張揚反讓財運滾滾來
在社群時代，高調曬成果成了常態，但真正把錢留住的人，往往選擇反其道而行。命理觀點指出，有些人越低調，財運反而越穩。特別是有4生肖，看似不張揚，卻最懂得布局與累積，被形容為「悶聲發大財」的代表。林宜君
咖啡居然是誠實豆沙包！喝下去就能看出你的肝臟代謝能力
你是否喝幾口咖啡就心跳加速，甚至晚上睡不著？不是你太敏感，而是你的身體藉由咖啡說話，就像吃了「誠實豆沙包」，咖啡一下去，就會直接把你的肝臟代謝能力攤在眼前，讓你不用做檢查，就知道自己對咖啡因刺激的承受力到哪裡。