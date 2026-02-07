公館榮南華南街瓶頸 改善通車
記者謝國金∕苗栗報導
苗栗縣公館鄉榮南街及華南街危險瓶頸路段改善工程七日完工通車，可有效提升行車安全，並強化救護和消防的緊急動線，現年一０三歲陳孝祿及一０一歲陳松福也到場見證通車帶給地方的便利。
公館鄉榮南街及華南街位於公館鄉都市計畫區內，民國六十二年劃設為計畫道路後，因部份路段涉及私有土地及建築改良物，用地取得不易，一直未能全面開闢，形成狹窄瓶頸路段，不僅影響居民日常通行，也使救護、消防等緊急車輛通行受限，成為地方延宕數十年重要交通問題。
地方爭取打通該路段瓶頸，經立委邱鎮軍奔走及縣府協調，成功爭取納入內政部「生活圈道路交通系統建設計畫」，核定總經費一億七六三萬四０００元（工程費三０００萬元、用地費七七六三萬四０００元），其中中央補助七一二四萬七０００元、公所自籌配合款三六三八萬七０００元，工程於一一四年六月二十三日開工，歷經七個月工程施工，於一一五年一月二十三日完工。
交通工務處指出，本段工程改善榮南街約二百公尺，華南街約一百九十公尺，道路拓寬為八公尺，包含道路面、排水系統、路燈照明設施，並將管線全面地下化，將有效提升行車安全，強化救護、消防等緊急動線，完善區域交通路網。
縣長鍾東錦指出，地方若有亟需打通或拓寬的都市計畫內巷道，也請各鄉鎮市公所呈報給縣府，希望公所與縣府一起努力，創造更友善的環境。
