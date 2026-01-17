公館租房只要7500！ 唐從聖簽約後「接連3怪事」嚇到退租

《人生只租不賣》11日首播，八點檔女神蘇晏霈飾演雙面女租客，假裝可憐騙租房，讓陳姸霏氣到抓狂，最新第3、4集，雙姝將正式對決。另有「歹鬥陣厝主（難搞房東）」唐從聖帶著黃金蟒蛇霸氣登場，他在劇中坐擁8間房，現實生活卻曾遇過租屋鬼故事，不僅附近有靈骨塔，颱風天屋內還大噴水，讓他當場嚇到退租。

唐從聖和第一次和黃金蟒蛇對戲，直呼是難得的體驗。（圖／公視台語台 提供）

八點檔女星蘇晏霈近期才在新戲中飾演百萬房仲女王，因抓包老公出軌的「畫室潑漆戲」人氣狂飆，這次特別演出《人生只租不賣》，角色設定恰好相反，成了女租客黃雨柔，挑戰兩種截然不同的形象。

廣告 廣告

一面假裝可憐騙取同情申請補助，另一面則極盡奢華享受生活。她笑說：「說她是雙面女房客一點也不為過，記得當天拍攝時，上一場戲是可憐落魄的打扮，下一場戲卻是喝高級紅酒、穿高檔服飾、背名牌包包，常常會想我是誰？我在哪？」

蘇晏霈在《人生只租不賣》演出兩種180度反差的形象，一個是憔悴的單親媽媽。（圖／公視台語台提供）

唐從聖在劇中是大房東，現實生活中卻曾遇過租屋鬼故事。他回憶過去在公館租了一間宛如鬼屋等級的房子，當時白天看房，爬樓梯到半山腰，途中經過一間小廟也不以為意，加上房間大、租金便宜只要7500元，對面房客又稱附近相當安靜，便決定簽約。

沒想到入住後一切全變了樣，「那個廟不是普通小廟，是靈骨塔，都會聽到拜祖先的聲音，很恐怖！雖然我有窗戶，但完全不透光，明明是7月天，我在房間睡覺卻得蓋被子，最慘的是後來遇到颱風，整個房內都是水，還得拖地掃水。」後來對面房客不到半個月就搬走，讓他直呼：「該不會跟房東串通好的吧！」

《人生只租不賣》全劇共12集，每週日晚間8點於公視台語台首播，每週播出兩集，中華電信MOD與Hami Video同日晚間9點跟播上架。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導