公館站UBike「人氣霸榜」的背後 台大生集體絕望：早上借不到、晚上還不了

北捷公館站2號出口和3號出口前連成一排的Ubike租借站，雖然是全台租借次數最多的人氣王，但台大生普遍提到，經常借不到車，呈現停車柱空蕩蕩的情況。（民眾提供）

單車微笑公司近日公布去年YouBike租借次數排行榜，台北捷運公館2號出口再度奪下「全台人氣王」，該站除了位在捷運站出口，又緊鄰台大校園，加上週邊是熱鬧商圈，有學生族和上班族聚集，YouBike使用頻率高於其他場站，但台大學生也抱怨，因為太夯，經常遇到的情況是，「早上借不到車，晚上還不了車」。

台北市Ubike租借前五名 捷運公館站皆入榜

根據單車微笑公司統計2025年台北市租借次數最高前五名的場站，第一名是捷運公館站2號出口；其次依序是捷運圓山站1號出口、捷運科技大樓站、捷運公館站3號出口、捷運中山國中站。

其中，捷運公館站2號出口長期霸榜「全台人氣王」，同樣入榜的3號出口就在旁邊。單車微笑公司分析原因，2號出口除了位在捷運出口熱點，一旁就是台大校園，周邊又是公館商圈，3重因素讓這處租借站使用頻率高。

原本是自行車架 5年前改換Ubike停車柱

據了解，捷運公館2號出口和3號出口的YouBike租借站，其實是連成一排，過去這裡擺置車架，供台大學生停放自行車，2020年移走改換成YouBike停車柱，學生也自然而然改騎乘YouBike進入校園。

不過，實際的情況是，該站的停車柱經常空蕩蕩，不然就是留下座椅反轉的故障車，學生普遍抱怨無車可借。

台大生抱怨 無車可借用走比較快

外文系陳同學受訪表示，「感覺都是我們學校的人在借的，但趕著上課都借不到，晚上6、7點要回家的時候，又變成停得滿滿，反而還不了車。」政治系大四的陳同學則說：「我早上有課的話，差不多9點到捷運站，但經常遇到沒車，不然就是壞了，只能走到附近，或者進校園再借車。」

台大校園裡設置59個UBike租借站，台大生從捷運出口騎車進校園還車。（民眾提供）

工管系許同學也提到，雖然YouBike會調度，這一年附近增加很多租借站，但還是常常借不到，所以課堂很近的話，乾脆用走的比較快。

尖峰瞬間借不到車 微笑單車：已盡力調度

微笑單車行銷經理林苑毓回應表示，公司已經很盡力做到調度分配，但上下課尖峰瞬間出現人潮，難免會出現借不到車的情況，這也是為什麼會在周邊多增加站點，希望能夠紓解單一站點的負擔。她建議學生和民眾，不妨使用APP先查詢附近哪裡有UBike可以租借，避免在單一站點苦等。

