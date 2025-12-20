公館聖誕季壓軸音樂會12/21登場 免費入園享湯圓熱飲

自來水園區公館聖誕季「冬日幻響」系列活動將迎來壓軸重頭戲，12月21日舉辦聖誕音樂會，由葉樹涵教授帶領臺師大管樂隊演出磅礡樂曲，當日特別開放免費入園，邀請民眾與史努比、糊塗塌客及浪漫燈飾合影，伴隨悠揚樂曲迎接年末聖誕盛典。

公館聖誕季音樂會。（圖／台北自來水事業處）

臺北自來水事業處表示，當日舞台活動自下午4點開始，由深受親子喜愛的MOMO家族哥哥姐姐帶動唱揭開序幕，隨後由臺師大管樂隊與合唱團接力演出。今年以「中亞細亞的草原」為主題，呈現極光、火山、颱風等大自然意象的樂曲，並融入科學知識解說，帶給市民朋友一場結合音樂與知識的精彩饗宴。

史努比。（圖／台北自來水事業處）

活動現場同時匯集熱鬧的聖誕市集攤位，包含公館夜市小吃及特色店家，展售炸雞、燒賣、棉花糖、鬆餅等美食，以及多項互動文化體驗活動，如節水宣導車、客家文化DIY體驗、廉政投好球遊戲等。活動當日適逢冬至佳節，自來水園區特別在音樂會現場提供免費熱飲，且完成指定任務還能免費兌換湯圓，讓民眾在冬至當天也能感受滿滿暖意。

聖誕樹。（圖／台北自來水事業處）

北水處說明，今年公館聖誕季與114家公館商圈、夜市業者合作，推出專屬優惠「商圈折價券」，讓遊客在園區與商圈間漫步拍照、聽音樂也能吃喝玩樂。活動期間於商圈消費並完成指定步驟，即可參加公館商圈消費抽大獎，第一波得獎名單已於12月17日公布於自來水園區FB粉絲專頁，將在12月21日音樂會現場頒獎。第2波抽獎活動持續進行至12月31日，超級限定「自來水博物館 × 史努比聯名禮包」等民眾來抽。

今年園區內浪漫的聖誕燈飾及史努比、糊塗塌客公仔成為打卡熱點，每日皆吸引許多親子家庭、情侶與遊客前來拍照留念，自11月29日活動開始至今，已累積超過3.6萬人次入園。北水處希望透過聖誕季活動串連文化、藝術與在地商圈能量，與市府聯手打造最具城市魅力的冬季盛事。更多相關訊息請上臉書搜尋自來水園區粉絲團，或來電02-83695104洽詢自來水園區。

