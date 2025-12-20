公館聖誕季「冬日幻響」耶誕音樂會 12/21自來水園區迎賓

記者古可絜／綜合報導

自來水園區公館聖誕季「冬日幻響」系列活動，壓軸活動聖誕音樂會於今日登場，將由臺師大管樂隊帶來樂曲演出，並開放免費入園，邀請民眾把握假日時光，與家人朋友一同至園區，與史努比、糊塗塌客及浪漫燈飾拍照，伴隨著悠揚樂曲，迎接年末最溫暖的耶誕盛典。

臺北自來水事業處表示，舞臺活動自下午4時開始，由深受親子喜愛的MOMO家族哥哥姐姐親子帶動唱打開序幕，隨後由臺師大管樂隊與合唱團接力演出，今年以「中亞細亞的草原」為主題，呈現極光、火山、颱風等大自然意象的樂曲，並融入科學知識解說，帶給民眾一場結合音樂與知識的精采饗宴。

此外，活動現場匯集熱鬧的聖誕市集攤位，包含公館夜市小吃及特色店家，展售炸雞、燒賣、棉花糖、鬆餅等美食，以及多項互動文化體驗活動，包含節水宣導車、客家文化DIY體驗、廉政投好球遊戲等；今日適逢冬至佳節，自來水園區特別在音樂會現場提供免費熱飲，且完成指定任務還能免費兌換湯圓，讓民眾在冬至當天也能感受滿滿暖意。

今年公館聖誕季與114家公館商圈、夜市業者合作，推出專屬優惠「商圈折價券」，讓遊客在園區與商圈間漫步拍照、聽音樂也能吃喝玩樂。此外，活動期間於商圈消費並完成指定步驟，即可參加公館商圈消費抽大獎，歡迎民眾蒞臨同時踴躍參與消費抽獎活動，限定「自來水博物館×史努比聯名禮包」等民眾帶回家。

活動當日開放免費入園，邀請民眾把握假日時光，前往園區與史努比、糊塗塌客及浪漫燈飾拍照。（臺北市政府提供）

限定「自來水博物館Ｘ史努比聯名禮包」。（臺北市政府提供）