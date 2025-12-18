公館興齡協會社照據點 揭牌

苗栗縣政府廣設社區照顧關懷據點的社福政策再邁前一步，由興齡協會在公館鄉館東村開辦的據點昨（十八）日揭牌啟用，成為公館第十二處、全縣第二百三十一處關懷據點，布建率跟著推進到百分之八十四。縣長鍾東錦強調未來將整合社會處、衛生局及即將增設的長照處，以三合一的資源更周延守護長輩健康與生活支持。

縣府社會處指出，公館全鄉人口數三萬餘人，六十五歲以上的長輩近七千人，占比百分之二十二點六三，興齡協會理事長林泉興有感於人口急遽老化、家庭照顧力逐漸薄弱，社區長者的生活支持需求更形重要，遂以「在地關懷、健康促進、活躍老化」為核心理念，成立了興齡協會社區照顧關懷據點。

關懷據點昨日上午舉行揭牌儀式，縣長鍾東錦和社會處團隊，及各級民代與地方人士偕同鄉長何在鑫和各級民代聯袂出席，共同頒贈十五萬元開辦費。鍾東錦縣長關心據點的廚房設備和選用的食材，觀賞平均近八十歲高齡的長輩活絡筋骨情形；並在揭牌後以渾厚歌聲唱客家山歌和長輩同樂，隨後又應來賓之邀加碼一首日語歌曲，洋溢溫馨歡樂氣氛。

縣長鍾東錦開宗明義表示，現代醫學各方面發達進步，會活得愈來愈長壽，長輩過去奮鬥、辛苦半生，現在要以「享受」的心情到關懷據點參與課程和活動，尤其要多講話聊天盡量手腦並用，讓生活更活潑有趣，臉上不時掛著笑容日子自然過得快樂。鍾東錦認為，如果村里行政區比較大，可以考量成立兩處或更多的據點，讓長輩就近利用，可避免往來交通方面的風險，提供學員就近享受，正如就近就學、就醫是同樣的道理。解長輩每階段的身體健康反應，進而採取一些因應作為。

除此之外，他也鼓勵長輩經常唱歌、傳承客家歌曲，必要時可預約文康巡迴車提供服務。