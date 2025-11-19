公館芋頭節11/29、30苗栗陶瓷農創園區登場

公館芋頭節二十九日、三十日在苗栗陶瓷農創園區登場副縣長邱俐俐（中右）與來賓在記者會中衛活動暖場造勢。（記者江乾松攝）

苗栗縣公館鄉芋頭正值產期，柿子、大芥菜也進入採收季節，苗栗縣政府與農會十九日在苗栗陶瓷農創園區舉辦「芋見幸福、柿柿如意」芋頭節記者會，活動中並為香Q又鬆的公館芋頭「正名」，希望打響「公館芋頭」知名度。副縣長邱俐俐表示，希望藉活動建立苗栗自有品牌，活絡地方經濟，也歡迎國人來公館品嘗美味的農特產品。

公館鄉芋頭種植面積約220公頃、年產量約550萬台斤，產期自從十一月至次年二月，是國人主要副食，也可以當蔬菜、製粉或做加工食品，含有豐富礦物質、維生素、鈣、磷、鐵等，經濟價值極高。

芥菜種植的面積約三十公頃、年產量240萬台斤，播種六十多天即可採收。芥菜可鮮食外，還可經過不同醃製、曝曬過程製成客家酸菜、福菜及梅干菜等，搭配不同食材烹調各具風味。

為推廣公館芋頭、福菜、柿子等特色農特產品，地方訂於十一月二十九日、三十日在苗栗陶瓷農創園區舉辦「芋見幸福 柿柿如意」芋頭節活動，縣府與公館鄉農會昨天在「穿龍驛站」舉辦縣內行銷記者會。

副縣長邱俐俐、公館農會理事長徐集明、總幹事林幼詩、常務監事張肇樣、議員孫素娥、曾美露、張志宇、公館鄉長何在鑫、代表會主席趙興邦一起為二0二五公館芋頭節揭幕，並邀請全台鄉親於十一月二十九日至三十日前往「苗栗陶瓷農創園區」，一同感受芋香滿溢的幸福時光。

公館農會總幹事林幼詩表示，兩天的活動除有芋泥大福DIY、擠福菜DIY、趣味競賽、芋頭、柿子、福菜創意料理與及音樂表演，現場並有各式農產品展售，歡迎國人來公館參加這場充滿風土香氣的秋末盛宴。