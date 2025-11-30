公館變史努比樂園！ 「10米高耶誕樹」成必拍景點

今天（30）一早許多民眾都來朝聖超大的史努比。（圖／東森新聞）





台北公館聖誕季開跑，現場不僅有史努比佈景、10米高的巨大耶誕樹，還有史努比的好朋友糊塗塌客，躲藏在園區各個角落！今天（30）一早許多民眾都來朝聖，還有爸爸媽媽帶著小朋友來。但園區裡佈景這麼多，有哪些隱藏機位？該怎麼拍好看？一起來看。

超大的史努比，迷你版的糊塗塌客，還有10米高吸睛的聖誕樹，大小朋友都好開心，台北公館聖誕季開跑，週末一早超級熱鬧。

民眾：「這邊做的佈景非常好，這次來看到非常多史努比，非常可愛。」

民眾：「有聖誕的氣氛，剛好今天(30)天氣不錯，所以出來拍拍照。」

超大的聖誕樹該怎麼拍才會可愛又漂亮呢，離聖誕樹一定距離，找個地方坐著拍照，再請攝影師幫你用小仰角的方式拍，出來就會人和聖誕樹都能入鏡，還拍得到藍天白雲。

怎麼拍怎麼好看，就是要找到獨特拍法，手機容量真的不夠，民眾相機、自拍桿、廣角鏡，甚至連拍立得也出動。

民眾：「像史努比的話，你由下往上的仰角，拍起來會很好看，假如聖誕樹的話，小仰角或者平面，人也都很好看。」

就怕照片太無趣，大家都在比誰的裝備比較多，但想拍到網美照可別只呆呆站著拍。

園區裡面有許多隱藏的打卡機位，像是大型史努比，就可以擺個POSE和它合照，像在花圃中間的史努比比較遠，就要擺出比較大的POSE。園區裡還有許多隻糊塗塌客，可以蹲下來，也可以坐著和它們拍照，距離就會更近，甚至也能夠當作前景，躲在它旁邊拍張照，別忘了最後逛到園區中間，可以一起和兩隻合照。

有人蹲低取景，有人坐著拍，怎麼拍都像掉進卡通世界，聖誕節即將到來，公館變身史努比樂園，活動一路到年底12/31，快來找自己喜歡的拍照點。

