公館辦客家宴 25桌鄉親熱情參與

▲公館鄉舉辦客家四炆四炒饗宴縣長鍾東錦（左二）也去「打逗敘」。（記者江乾松攝）

苗栗縣公館鄉婦女會昨（三）日在館南村活動中心舉辦客家傳統四炆四炒烹調研習活動，共有二十五桌鄉親熱情參與。縣長鍾東錦、夫人陳美琦中午也到場一起品嘗道地的客家佳餚，鍾東錦還幫忙盛甜點，讓大家吃得津津有味，也重現出農業社會客家庄辦桌「打逗敘」的熱鬧氣氛。

四炆四炒是客家傳統的特色料理，常會以年節拜拜用的三牲帶入做菜，也彰顯客家人勤儉惜物的美德。「炆」指的是以慢火將食材烹熟煮軟，「炒」則用熱油爆炒菜餚，各有風味。四炆包括：酸菜炆豬肚、炆爌肉、排骨炆菜頭、肥湯炆筍乾；四炒則為客家小炒、豬腸炒薑絲、鴨血炒韭菜、俗稱「鹹酸甜」的豬肺鳳梨炒木耳。烹調與菜色絕不鋪張奢華，卻是色、香、味俱全，今天還外加客家甜點「熝湯齊」和「剁雞盤」，可說是客家料理的滿漢全席。

公館鄉婦女會理事長縣議員孫素娥表示，昨天是連續第五年舉辦四炆四炒研習，活動從第一年的十桌，到今年席開二十五桌，規模越來越大。她希望藉研習來傳承、推廣客家文化，增進各村與社區的互動，凝聚鄉親向心力。

縣長鍾東錦肯定公館鄉婦女會及議員孫素娥推廣客家傳統四炆四炒，尤其還加上甜點「牛汶水」，非常有意義，也讓人回味農業社會農忙時節及過年過節時的生活情景。他也鼓勵更多類似的活動要繼續推廣，讓傳統客家文化能一代一代的傳承下去，越辦越熱鬧。