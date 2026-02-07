公館鄉榮南街及華南街危險瓶頸路段改善 完工通車

苗栗縣公館鄉榮南街及華南街危險瓶頸路段改善工程完工通車。（記者江乾松攝）

▲苗栗縣公館鄉榮南街及華南街危險瓶頸路段改善工程完工通車。（記者江乾松攝）

苗栗縣公館鄉榮南街及華南街危險瓶頸路段改善工程昨七日完工通車。縣長鍾東錦感謝公所、代表會的努力及地主的配合，讓工程順利完工，有效提升行車安全，並強化救護和消防的緊急動線。鍾縣長表示十八鄉鎮市地方若有亟需打通、拓寬的都市計畫內巷道，也請各鄉鎮市公所呈報給縣府，所需經費將由縣府、公所各出一半，希望大家一起努力，逐步讓老舊市容煥然一新。

公館鄉榮南街（VI-10）及華南街（VI-9）位於公館鄉都市計畫區內，民國六十二年劃設為計畫道路後，因部份路段涉及私有土地及建築改良物，用地取得不易，一直未能全面開闢，形成狹窄瓶頸路段，不僅影響居民日常通行，也使救護、消防等緊急車輛通行受限，成為地方延宕數十年的重要交通問題。

地方爭取打通該路段瓶頸，經立委邱鎮軍奔走及縣府協調，成功爭取納入內政部「生活圈道路交通系統建設計畫」，核定總經費一億零七百四十三萬四千元（工程費三千萬元、用地費七千七百六十三萬四千元），其中中央補助七千一百二十四萬七千元、公所自籌配合款三千六百三十八萬七千元，工程於一一四年六月二十三日開工，歷經七個月工程施工，於一一五年一月二十三日完工。

通車典禮由縣長鍾東錦、議員孫素娥、曾美露、張志宇與公館鄉長何在鑫、代表會主席趙興邦及代表、村長共同主持剪綵，地方帶來迎賓舞蹈表演及祥獅獻瑞，現年一0三歲的陳孝祿及 一0一歲的陳松福也到場見證通車帶給地方的便利。鄉長何在鑫與代表會主席趙興邦儀式後也帶領兩位百歲公和鄉親在炮竹聲中歡喜走過新闢道路，場面相當熱鬧。

縣府交通工務處指出，本段工程改善榮南街約二百公尺，華南街約一九0公尺，道路拓寬為八公尺，包含道路面曾、排水系統、路燈照明設施，並將管線全面地下化，將有效提升行車安全，強化救護、消防等緊急動線，完善區域交通路網。

公館鄉長何在鑫和代表會主席趙興邦致詞感謝縣府全力協助，讓計畫獲得內政部國土管理署補助，兩人也特別謝謝地主的配合，讓地方多年來的交通瓶頸終於獲得改善，帶給鄉親更暢順的交通和便利的生活。

縣長鍾東錦指出，全縣十八鄉鎮都市計畫內巷道的改善，原本經費應由地方負責，但為了改造老舊市容，縣府願意與鄉鎮公所各負擔一半經費。他表示，地方若有亟需打通或拓寬的都市計畫內巷道，也請各鄉鎮市公所呈報給縣府，希望公所與縣府一起努力，創造更友善的環境，給鄉親及遊客行車的便利。