公館青少年狂跑20場校園 見歌迷激動淚崩送暖

公館青少年走訪全台 20 所高中職與大專院校。（公館青少年提供）

公館青少年（GGteens）去年攜手勵馨基金會、臺灣青年民主協會，走訪全台 20 所高中職與大專院校，舉辦共 20 場講唱會，與近萬名青年學生面對面分享成團歷程、年少夢想，以及成長路上所經歷的挫折與不安。

團員們表示，這趟巡迴不只是一次對外分享，也像是一段重新認識自己的旅程：「走過這一趟，我們好像也再一次看清楚自己想做的事、想完成的夢想。」而本次活動主題曲、全新單曲〈至少我們都還沒放棄〉，正是描寫「相伴」的心情，在找到志同道合的夥伴後，於彼此無條件的支持下，一起朝著夢想前進、不輕言放棄。

主唱 Lucy 對其中一場演出印象特別深刻：「有一場坐在最前排的女生，我們才剛上台她就哭了。但我其實很能理解那樣的心情，如果在高中時，能看到自己喜歡的歌手站在面前，親口告訴我他們在同樣年紀時也經歷過類似的挫折，我一定會非常感動。」

作為本次校園巡迴講唱會的總結，公館青少年同步推出全新單曲〈至少我們都還沒放棄〉。歌曲特別收錄來自 20 所學校師生的大合唱聲音，將每一場講唱會現場的情感與共鳴融入作品之中。團隊表示，希望透過這首歌傳達：「即使我們正在經歷不同的人生關卡，只要不放棄，就一定還有希望。」這首歌同時也是主唱 Adam 在大學時，因看見身邊同伴面對沈重課業壓力而感到頹喪時所發想完成的作品。

