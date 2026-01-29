公館青少年走訪20校園！一上台「學生激動哭了」洩挫折心路歷程

記者徐珮華／台北報導

樂團「公館青少年」（GGteens）去年8月起走訪全台20所高中職與大專院校，舉辦共20場講唱會「嘿，我找到你了」，與近萬名青年學生分享成團歷程、年少夢想，以及成長路上所經歷的挫折與不安。團員們表示，這趟巡迴不只是一次對外分享，也像是一段重新認識自己的旅程：「走過這一趟，我們好像也再一次看清楚自己想做的事、想完成的夢想。」

公館青少年舉辦講唱會「嘿，我找到你了」。（圖／公館青少年提供）

講唱會以「陪伴」為核心主軸，透過音樂與真誠對話，希望讓正面對升學壓力、未來選擇與自我懷疑的青少年們知道，自己並不孤單。主唱Lucy對其中一場演出印象特別深刻：「有一場坐在最前排的女生，我們才剛上台她就哭了。但我其實很能理解那樣的心情，如果在高中時，能看到自己喜歡的歌手站在面前，親口告訴我他們在同樣年紀時也經歷過類似的挫折，我一定會非常感動。」其他團員也附和表示，很高興能在這次巡迴中，扮演這樣陪伴他人的角色。

廣告 廣告

公館青少年走訪20所校園分享心路歷程。（圖／公館青少年提供）

本次活動主題曲〈至少我們都還沒放棄〉是主唱Adam大學時期，看見身邊同伴面對沉重課業壓力感到頹喪時，所發想完成的作品，正是描寫相伴的心情——在找到志同道合的夥伴後，在彼此無條件支持下，一起朝著夢想前進、不輕言放棄。

歌曲特別收錄來自20所學校師生的大合唱聲音，將每一場講唱會現場的情感與共鳴融入作品之中。團隊表示，希望透過這首歌傳達「即使我們正在經歷不同的人生關卡，只要不放棄，就一定還有希望」，或許自身的經歷還不足以成為誰的榜樣，但只要能讓有相同煩惱的學生們感到輕鬆一些、找到屬於自己的方向，這趟巡迴就已經非常值得。

此外，Adam也分享成團至今讓他印象深刻的一段回憶：「當初是因為參加河岸的一個音樂課程，交了3000塊報名費，有個條件是只要在課程最後公開演出一場就能拿回費用。我當時只認識Lucy，她介紹了同樣有報名的政廷（吉他手），我們就決定組團試試看，後來又找了阿傑（鼓手）和婉鈴（貝斯手）。結果我們真的完成演出，也拿回了那3000塊。」

更多三立新聞網報導

嘻小瓜出席典Lu婚禮！6600元紅包遭嫌「全場最少」本人火大反擊

篠崎泫昔讚Toyz「持久型」！交往內幕全說了 被爆獄中低調結婚

蔡依林CORTIS都輸了！Hit Fm「年度百首單曲」冠軍是它 寫歷史紀錄

伍思凱愛子遭爆餵毒騙砲！伍諒首公開發聲 6字開嗆喊告：太瞎了吧

