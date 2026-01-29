公館青少年走進校園對話不安青春 新歌〈至少我們都還沒放棄〉記錄旅程

公館青少年（GGteens）去年舉辦20場高中職、大專院校講唱會，與近萬名學生互動。（公館青少年提供）

歷時5個月、橫跨全台的《嘿，我找到你了》校園巡迴講唱會近日正式落幕。擅長將青春成長中的迷惘、焦慮與自我懷疑寫進音樂的公館青少年（GGteens），自去年8月起攜手勵馨基金會、台灣青年民主協會，走進全台 20 所高中職與大專院校，舉辦共20場講唱會，與近萬名學生面對面分享成團歷程、年少時的夢想，以及一路走來曾經歷的挫折與不安。團員們形容，這趟巡迴不只是一次對外分享，更像是一段重新回望自己的旅程，「走完這一圈，我們好像也更確定自己想走的方向。」

本次校園巡迴以「陪伴」為核心，透過音樂與真誠對話，回應正面臨升學壓力、未來選擇與自我懷疑的年輕世代。巡迴過程中，公館青少年不避談現實中的取捨與壓力，也分享創作背後的迷惘與不確定性。主唱Lucy回憶其中一場演出時表示，一名坐在最前排的女生在團員一上台就忍不住落淚，「那一刻我其實很能理解，如果在高中時，能看到自己喜歡的歌手站在面前，告訴我他們也曾經歷同樣的挫折，我一定也會被安慰到。」團員們也表示，能在這次巡迴中成為陪伴他人的角色，對他們而言意義格外深刻。

公館青少年〈至少我們都還沒放棄〉MV 將於今（29日）晚公開。（公館青少年提供）

隨著巡迴畫下句點，公館青少年同步推出全新單曲〈至少我們都還沒放棄〉，作為這段旅程的總結。歌曲特別收錄來自20所學校師生的大合唱聲音，將每一場講唱會現場累積的情感與共鳴，實際融入作品之中。團隊分享，這首歌想傳達的並不是宏大的成功想像，而是「即使走在不同人生關卡，只要沒有放棄，就還有往前走的可能。」值得一提的是，這首作品最初的靈感，來自主唱Adam 在大學時，看見身邊同學因課業壓力而陷入低潮的感受。

公館青少年覺得自己經驗分享能讓有相同煩惱的學生感到不那麼孤單，這趟巡迴就已非常值得。（公館青少年提供

回顧整段巡迴歷程，團隊坦言，無論是生活與工作的拉扯，或體力與經濟上的負荷，都是不小的考驗，但也成為彼此重新確認初心的重要時刻。Adam也分享成團初期的一段往事，從一堂報名費3000元、只要完成期末公開演出就能退費的音樂課程開始，幾位原本並不熟識的成員決定組團嘗試，沒想到一路走到現在。公館青少年表示，也許自己的經歷還不足以成為誰的榜樣，但只要能讓有相同煩惱的學生感到不那麼孤單，這趟巡迴就已非常值得；而這五個月的點點滴滴，也完整記錄在1月29日釋出的〈至少我們都還沒放棄〉MV中。

