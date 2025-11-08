公館"時段性禁止左轉"上路首日 騎士.駕駛亂象不斷
生活中心／陳堯棋 黃啓豪 台北報導
北市公館圓環拆除後，導致上下班交通更為壅塞，今天（8日）開始，早上7點到9點，羅斯福路四段南往北方向禁止左轉，民視新聞獨家直擊，新制上路第一天，交通亂象不斷，而且光是繞道就得多等七個紅綠燈，至少多花四分半鐘時間，網友砲轟，形成另類的"萬安圓環"。
週六一早，北市羅斯福路四段南往北方向，內側車道駕駛打了左轉燈，想上福和橋，卻遲遲等不到左轉綠燈亮，最後無奈只能改成直行。還有機車騎士，違規左轉上橋，或在待轉格前面，差點跟汽車迎面撞上，交通規則改來改去，讓用路人氣炸了。機車騎士：「很麻煩啊，就是已經有左轉道了還不能轉，就會卡在路中間這樣。」汽車駕駛：「就是剛才沒有看到左轉燈，不知道要不要走，怕轉下去被開罰燈，左轉燈沒有亮，我就不敢轉啊。」
公館"時段性禁止左轉"，上路首日亂象不斷。（圖／民視新聞）
公館圓環拆除後，上下班交通更加壅塞，8號開始，每天早上七到九點，實施時段性禁止左轉，新制上路第一天，包括內側第二車道改左轉，用路人霧煞煞，騎士也不知道要兩段式左轉，而且還有一項大魔王關卡。民視記者陳堯棋：「羅斯福路四段南往北方向，每天7到9點禁止左轉，記者實測，繞道要多花多久時間。」禁止左轉時段，開車必須從羅斯福路右轉基隆路，接著直行到台科大校門口迴轉，最後再直行上橋，必須得多等七個紅綠燈，光是周末繞道就得多花4分半，平日恐怕更塞，網友狠酸說是"萬安圓環"，"圓環又重新長出來了"，"結果變成換民族國中門口塞車"。
公館"時段性禁止左轉"，駕駛得繞道多花時間。（圖／民視新聞）
計程車駕駛：「這(繞道)不合道理的，乘客同意嗎？(多了7個紅燈)對啊，那如果塞車的話呢？現在上下班這裡都會很塞。」北市交工處副處長黃惠如：「針對這部分(時段性禁止左轉)，我們也會再加強宣導，以及禮拜一上班日的時候，會加派義交來做這部分的導引。」台北市長蔣萬安：「(拆除公館圓環)交通事故，就已經大幅降低了44%，有任何的調整，我也請交通局，事前一定會清楚跟市民說明和報告。」儘管蔣萬安聲稱，事故率大幅降低，但新制上路第一天，亂象不段，等到下周一上班日，儘管市府已經承諾會加派義交、員警指揮，但恐怕仍會上演，公館圓環馬路迷宮大戰！
