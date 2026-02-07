公鹿角掛死敵「腐爛斷頭」超震撼！2熊寶寶路邊打架...攝影大賽入圍照曝

公鹿角掛死敵腐爛斷頭震撼國際。圖／Wildlife Photographer of the Year官網

由倫敦自然史博物館（Natural History Museum）所舉辦的「年度野生動物攝影師大賽」（Wildlife Photographer of the Year）近日公布入圍名單，其中日本攝影師柳樂航平作品《無盡的鬥爭》，畫面中一隻公梅花鹿的鹿角上竟掛著一顆早已腐爛的「死敵斷頭」，震撼全球。

根據《Live Science》、《Petapixel》等外媒報導，柳樂航平的照片入圍了本屆大賽的「觀眾票選獎」，根據當地漁民描述，該隻公鹿在求偶季的決鬥中勝出，卻與對手的鹿角緊緊纏住，無法脫身，只好被迫拖著對方的屍體在森林中掙扎數日，直到身體腐爛、頸骨斷裂，才終於擺脫沉重的軀幹，不過目全非的頭顱依然卡角上，相當驚悚。

一隻蝴蝶停留在馬來熊鼻尖。圖／Wildlife Photographer of the Year官網

不僅死敵斷頭震撼全球，入圍名單中，捷克攝影師史蒂芬（Josef Stefan）的《飛天鼠》捕捉到一隻年輕的猞猁（Lynx）將老鼠拋向空中的瞬間，猶如玩耍，童趣十足；另外一隻馬來熊（Sun Bear）蜷縮在舊爐子裡避雨，一隻蝴蝶輕巧地靈留在牠的鼻尖，有溫馨、沉靜之感，還有攝影師拍下2隻熊幼崽在公路中央，看似嬉戲打鬧，而透過黑夜與路燈交錯的光影，相當詩意。

熊寶寶在路邊打鬧，搭配光影相當詩意。圖／Wildlife Photographer of the Year官網

主辦單位表示，作品們不僅在藝術與技術層面上展現頂尖水準，也展現了自然界真實面貌，雖然可能殘酷又美麗，仍盼以此喚起公眾對野生動物與生態保育的重視；目前年度野生動物攝影師大賽線上投票已正式開始，將持續至3月18日，並於3月25日公布結果，屆時將於倫敦自然史博物館年度展覽中展出。



