《六人行》又走1人！「莫妮卡男友」美喜劇演員 驚傳膀胱癌逝

曾演出《左右不逢源》（The Middle）、《六人行》（Friends）、《歡樂單身派對》（Seinfeld）等多部經典美劇的美國喜劇演員帕特菲恩（Pat Finn），驚傳癌症病逝，享壽60歲。

帕特菲恩。（圖／翻攝IG）

美國《紐約郵報》證實，他於當地時間22日晚間10時30分辭世，他的經紀公司在聲明中表示，「我們懷著無比沉痛的心情宣布，深受喜愛的喜劇演員帕特菲恩與世長辭。」聲明指出，他於2022年確診膀胱癌，曾一度進入緩解期，但癌症後來復發並轉移，「他是一名真正的鬥士，無論在哪個層面都是如此。」

帕特菲恩最廣為人知的角色，是演出情境喜劇《左右不逢源》，從2011年至2018年間共演出23集，成為觀眾熟悉的固定配角，描寫美國印第安納州一個中下階層家庭的生活百態。2000年則在熱門影集《六人行》寇特妮考克絲（Courteney Cox） 飾演的莫妮卡其男友醫師Roger。

帕特菲恩出生於伊利諾州，並與已故《週六夜現場》（SNL）喜劇明星克里斯法利（Chris Farley）成為好友，兩人後來一同加入芝加哥知名喜劇團體，為日後演藝生涯奠定基礎。帕特菲恩與結縭超過30年的妻子有3名子女，經紀公司表示，家屬希望外界給予空間，低調處理後事。

