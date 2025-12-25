《六人行》又1人走了！莫妮卡醫生男友癌逝享壽60歲 重溫經典嘆「快樂帶著悲傷」

飾演主角莫妮卡的醫生男友的喜劇演員派特芬恩（Pat Finn），驚傳因癌症病逝，享年60歲。翻攝IMDb網站

《六人行》再傳令人心碎的消息！曾客串飾演主角莫妮卡的醫生男友的喜劇演員派特芬恩（Pat Finn），驚傳因癌症病逝，享年60歲。根據美國媒體《紐約郵報》24日報導，芬恩於當地時間22日晚間與世長辭，他的經紀公司發布聲明證實此消息，語氣沉痛表示：「我們懷著無比沉痛的心情宣佈，深受喜愛的喜劇演員派特芬恩與世長辭。」

抗癌戰士奮鬥3年不敵復發 經紀公司哀悼「真正的鬥士」

派特芬恩（Pat Finn）知名作品包括《六人行》（Friends）、《左右不逢源》（The Middle）等多部經典美劇。經紀公司在聲明中透露，他於2022年確診罹患膀胱癌，治療期間病情一度進入平穩期，未料今年癌症不幸復發並產生轉移。儘管芬恩積極治療，展現強大意志力，仍未能敵過病魔。聲明中表示：「他是一名真正的鬥士，無論在哪個層面都是如此。」

曾客串《六人行》莫妮卡男友 綠葉身影深植人心

派特芬恩的演藝生涯中，最令全球影迷印象深刻的莫過於2000年在熱門美劇《六人行》中演出，他當時客串飾演主角莫妮卡的醫生男友，雖是短暫露面卻以其獨特的喜劇魅力深植人心。

此外，他在2011年至2018年間，長期在長壽情境喜劇《左右不逢源》中出演多達23集，成為該劇最令觀眾熟悉的固定配角之一。他的逝世消息傳出後，社群平台上湧入大量劇迷哀悼，感慨這位美劇「黃金綠葉」的離去。

派特芬恩知名作品包括《左右不逢源》（The Middle）等多部經典美劇，堪稱黃金綠葉。翻攝IG＠mrpatfinn

經典影集宇宙接連傳噩耗 「錢德勒」馬修派瑞案2025全認罪

隨著派特芬恩的離世，不少劇迷再次回想起近年來《六人行》演員接連凋零的傷感往事。2023年飾演靈魂人物「錢德勒」的馬修派瑞（Matthew Perry）因「K他命（ketamine）的急性作用」不幸逝世，享年54歲，當時震撼全球演藝圈。

而在2025年，涉及馬修派瑞死因的非法供藥案也有了最終定案，包含其私人醫生在內的5名被告已全部認罪，這些人在馬修派瑞去世前數周持續向其販售K他命。在馬修派瑞過世的同月，甚至販售了高達51瓶的K他命，其中一名醫生被判處30個月監禁。

面對經典劇集成員相繼離開，劇迷紛紛留言表示：「每重看一次《六人行》，快樂中總帶著難以言喻的悲傷。」

2023年飾演靈魂人物「錢德勒」的馬修派瑞（Matthew Perry）因「K他命（ketamine）的急性作用」不幸逝世，享年54歲翻。攝臉書＠Matthew Perry

★《鏡報》提醒您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。



