《六人行》珍妮佛認愛小6歲催眠師！甜喊「我的愛」閃瞎全網

好萊塢女星珍妮佛安妮斯頓。(圖／達志)

56歲好萊塢影星珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）以經典情境喜劇《六人行》中的「瑞秋」一角紅遍全球，該角色讓她奪下2002年艾美獎與2003年金球獎，成為家喻戶曉的喜劇女王。身兼演員、導演、製片人與慈善家的她，近日在IG高調放閃，宣布新戀情，消息一出立刻引發熱議與祝福。

珍妮佛安妮斯頓日前在IG曬出與催眠治療師吉姆柯蒂斯（Jim Curtis）的黑白合照，並甜蜜寫下：「生日快樂，我的愛，珍惜你。」照片中，她從背後環抱對方，兩人雙手緊握、臉上洋溢幸福笑容，互動親密自然。

貼文曝光後，吸引大批圈內好友與粉絲湧入留言區獻上祝福，眾人激動表示：示「她終於找到幸福了！」、「生日快樂！好喜歡這個愛情故」、「很好，讓我相信愛情」、「喜歡你們倆在一起的樣子」、「哦...他收到了最好的生日禮物」、「啊啊啊，你好可愛」、「真為你高興！」

事實上，今年7月外媒就曾捕捉到她與50歲的吉姆柯蒂斯共赴西班牙度假的畫面，如今她親自官宣戀情，也證實外界揣測。在遇見現任男友之前，珍妮佛曾有兩段婚姻，2000年與布萊德彼特（Brad Pitt）步入禮堂，曾被譽為「好萊塢最完美夫妻」，但婚姻僅維持5年。之後她與演員賈斯汀瑟魯斯（Justin Theroux）結婚，最終仍以分手收場。

