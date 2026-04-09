《六人行》馬修派瑞疑用藥過量身亡 女藥頭遭判刑最久恐被關65年

【緯來新聞網】一名被稱為「氯胺酮女王」的42歲洛杉磯女子賈絲文桑加（Jasveen Sangha），因涉嫌販售毒品給經典美劇《六人行》（Friends）男星馬修派瑞（Matthew Perry），而導致其疑似用藥過量身亡，除了馬修派瑞，桑加自2019年起就陸續販售毒品，相關罪名相加起來最高恐面臨65年徒刑。

《六人行》馬修派瑞疑用藥過量身亡。（圖／翻攝IG）

根據《BBC》報導指出，桑加去年9月已承認包括「分銷氯胺酮導致死亡或身體傷害」在內的5項罪名。檢方指出，這名擁有美英雙重國籍的女子，長期在北好萊塢住處經營毒品交易，向富裕且人脈廣泛的客戶販售多種毒品，形容其住所如同「毒品販售據點」。



馬修派瑞2023年10月被發現陳屍洛杉磯的家中浴缸，屍檢人員查出其死因氯胺酮急性作用，而馬修派瑞生前就一直使用解離麻醉劑氯胺酮，而這種麻醉劑依法僅有醫師能幫病患施打。



庭訊期間，桑加在派瑞家屬發言時情緒潰堤落淚。法官宣判時指出，她必須為自身罪行負責，並強調她自被捕以來未展現悔意。在獲准向法庭陳述時，桑加坦承自己的錯誤決定摧毀了許多人的人生，並表示深感羞愧與懊悔。



宣判前，派瑞的繼母黛比・派瑞（Debbie Perry）向法院請求判處最高刑期。她在提交給加州法院的被害人影響聲明中表示，桑加造成「不可逆的傷害」。



黛比在法庭上和法官淚訴「這一切都是你造成的……你明明有能力用正當方式賺錢，卻選擇傷害他人的道路，」她說，「請給這個冷血的女人最重刑罰，讓她無法再傷害像我們一樣的家庭。」



聯邦當局在搜查桑加洛杉磯住處時，查獲數十瓶氯胺酮注射劑，並指控她自至少2019年起，便從北好萊塢的「藏毒屋」供應該類毒品。此外，現場還發現數千顆含有甲基安非他命、古柯鹼與贊安諾（Xanax）的藥丸。



桑加起初否認指控，但在審判前數週、去年8月同意改變認罪立場。根據司法部說法，她亦承認曾於2019年8月將氯胺酮販售給一名男子科迪・麥克勞里（Cody McLaury），該男子在購買後數小時即因藥物過量死亡。依相關罪名，桑加原最高可能面臨65年聯邦監禁。辯護律師表示，她自2024年8月起即遭羈押至今。



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