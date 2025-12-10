六億企業數據串接總經可視化 鄧白氏×財經M平方啟動全方位市場洞察合作

▲美商鄧白氏攜手財經M平方，推出D&B GlobalView 打造從「總經到微觀」企業決策平台。鄧白氏國際市場首席營運長鮑文安（左）、財經M平方創辦人暨執行長陳佳茹（右）。

【記者 周澄予／台北 報導】在全球政經局勢動盪與供應鏈重塑加速的背景下，企業必須在更短時間內完成跨國風險評估、產業趨勢判讀與客戶、供應商健康度分析。為協助企業縮短決策距離，美商鄧白氏（Dun & Bradstreet）宣布與亞洲指標型總經平台財經M平方（MacroMicro）正式攜手，推出新世代企業市場分析平台 D&B GlobalView。此平台結合鄧白氏全球六億家企業資料庫與七大數據源，並運用財經M平方的總經與產業數據可視化能力，將宏觀經濟、產業循環到企業體質一次串接，打造企業從「總經到微觀」的全方位決策視野。

鄧白氏國際市場首席營運長鮑文安(Julian Prower)表示，鄧白氏的企業資料與風險模型長期應用於企業風險管理與決策，但此次合作讓資料能進一步與宏觀經濟變化結合，強化總經趨勢、業務成長機會與跨國家/區域風險判讀效率。「企業不只看見某個客戶的營運風險表現也能理解該產業在全球供應鏈的動向、該國家/區域面臨的政治與金融變數，同時掌握市場擴張時機與潛在商機，從而建立更完整的策略佈局視角。」

▲(由左至右)台灣思科金融暨工商事業群總經理盧佳成、國際市場首席營運長鮑文安(Julian Prower) 、財經M平方創辦人暨執行長陳佳茹、台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德博士、美商鄧白氏台灣分公司數據長呂苑玲。

財經M平方創辦人暨執行長陳佳茹（Rachel Chen）指出，縮短企業決策距離的關鍵在於「洞察速度」，誰能更快看懂數據背後的意義，誰就能在市場中搶得先機。她也提到：「企業需要的是能串接情境與時間序列的資料架構。我們將鄧白氏精選的企業績效資料與指數納入財經M平方既有的總經、產業圖表，使用者在觀察景氣循環時，也能同時理解上下游企業結構性風險，這是一個企業可以在策略研議與市場佈局時共同使用的平台。」

D&B GlobalView三大核心應用場景：打通宏觀到微觀的完整分析鏈

這次合作雙方整合了鄧白氏七大關鍵數據源，包括：全球企業樂觀洞察、國家風險洞察、產業風險評級、國家ESG評級、企業營收與員工人數推估模型、付款指數與營運失敗分數。透過財經M平方的視覺化介面，使用者不再只是看到靜態的表格，而是能將這些精確的微觀數據疊加在宏觀經濟週期上，動態觀測市場全貌。

海外市場與據點布局：結合國家風險評級與國家ESG評級，企業可在跨國/地區布局時，全面評估目標市場的政治穩定性、經濟前景、法規環境及永續發展表現。這不僅適用於新市場進入策略，也能協助企業在既有市場進行風險再檢視，降低因匯率波動造成的外匯風險、因資本管制導致的轉移風險，以及政策變動帶來的不確定性衝擊。透過多維度量化指標，企業能更精準地制定區域策略，並在海外投資評估中兼顧財務回報與ESG合規，提升全球營運韌性。

產業與供應鏈配置：鄧白氏提供35大產業、132國/地區產業風險評級，搭配產業上下游追蹤與營運動態觀測，讓企業能即時掌握產業景氣波動與供應鏈穩定性。這些數據可用於設定採購節奏、優化備貨與庫存策略，並在面對地緣政治或原物料價格波動時，快速調整供應鏈結構。企業還能透過風險分配分析，評估供應商集中度與多元化程度，降低單一來源斷鏈風險，確保營運持續性。

企業層級分析：本次合作重點之一是將企業營收與員工人數推估模型納入平台，結合付款指數與營運失敗分數，企業可快速判斷客戶、供應商與通路的影響層級。透過推估企業營收、員工規模及關係企業結構，企業能觀察產業變化，同時發掘具成長潛力的合作夥伴與市場機會。這不僅縮短決策時間，也強化投資信心與策略調整，讓企業在市場中保持競爭優勢。

財經M平方：掌握宏觀經濟脈動的四大核心

M平方整合全球經濟資料庫、獨家量化指標與專業研究報告，涵蓋宏觀經濟、資產市場、產業趨勢與企業財報，並以視覺化介面將龐雜數據轉化為清晰洞察。使用者不再只是瀏覽靜態數據，而能在動態圖表中觀測景氣循環與市場脈動，從總體到微觀，快速完成投資與策略決策。

宏觀經濟與資產市場洞察 : 彙整超過4,000萬筆全球經濟數據，透過獨家量化指標協助判讀景氣循環。涵蓋股市、匯市、債市、大宗商品等50項以上全球資產範圍，以動態圖表與指標解讀，將複雜數據轉化為清晰決策依據。

深度產業分析與企業財報追蹤 : 整合全球8大產業、台灣27大產業與5000家美股企業財報資料庫，一站完成總經、產業、個股投資決策。

專業研究與獨家分析報告：每年發佈485篇專業報告，涵蓋30+國家/地區與主題，每日追蹤全球股、匯、債與原物料關鍵基本面，大幅縮短研究時間，協助決策者精準判斷市場動態。（照片：記者周澄予翻攝）