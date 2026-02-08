六十年不變的陪伴 慈濟高雄冬令圍爐溫暖千位鄉親

▲千人齊聚只為這一刻，慈濟高雄冬令圍爐超暖心。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】農曆春節前夕，慈濟基金會高雄分會於2月7日至8日，分別在高雄靜思堂與鳳山靜思堂舉辦年度冬令發放暨歲末圍爐活動，邀請近五百戶、約兩千位長期關懷的鄉親提前感受團圓年味。活動席開158桌，在志工溫馨迎接下，陪伴鄉親共享一場充滿人文與大愛的歲末饗宴。

慈濟自1966年由「五毛錢的竹筒歲月」起步，走過一甲子，始終秉持助人初心。慈濟公傳鄭楊慶表示，選在「新年頭、舊年尾」舉辦圍爐活動，象徵遊子返家、親友團聚，希望讓鄉親在春節前感受到如家人般的溫暖與陪伴。

廣告 廣告

為了讓鄉親吃得健康又安心，慈濟志工天未亮便投入準備工作，於靜思堂大型廚房分工合作，精心烹調多道蔬食佳餚與暖心火鍋，並準備象徵平安吉祥的蘋果與橘子，透過一桌桌熱騰騰的料理，傳遞滿滿祝福。

活動現場除圍爐饗宴外，亦規劃義診、義剪、春聯書寫、親子遊戲等多元關懷服務，人醫會醫師細心問診、義剪志工為長輩整理新年造型，讓大小朋友在歡笑聲中迎接新年，現場洋溢濃厚年節氛圍。

▲高雄市民政局副局長吳淑惠致詞

高雄市民政局副局長吳淑惠、三民區區長陳昱如分別代表市長陳其邁與市府，向辛勞付出的志工及參與圍爐的鄉親表達感謝。志工們也表示，慈濟六十年來以面對面的陪伴守護眾生，希望透過實際行動，讓受助者感受到希望，進而將善的力量持續傳遞。

▲三民區區長陳昱致詞

鄭楊慶表示，圍爐活動充滿法喜，參加者在祝福聲中平安歸家。就如上人開示時曾指出，慈濟基金會對全球的眾生期許，讓一甲子的長情陪伴，能化作鄉親心中的向善與助人明燈，祝福每位家人在新的一年平安吉祥。（圖╱記者王苡蘋翻攝）