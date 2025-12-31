六千元創業到聯名山本耀司，孤僻「不做什麼」連4年營收增15％

兩個外行年輕人，六千元創業，卻成為日本設計師山本耀司WILDSIDE聯名合作的第一個台灣服裝品牌。

他們創造新光三越男性潮流選物樓層新開幕時的特殊景象，最多人排隊的專櫃，不是海外品牌，而是台灣本土品牌孤僻君株式會社（GOOPi.co）。





孤僻的起始點，真的很孤單。

論背景，兩位創辦人都外行，張晨大學念的是應用外語、李宥則是財政稅務，只是因為想做自己最想穿的衣服，所以創立自己的服裝品牌。

最初，他們經常開車到外縣市拜訪廠商，但換來的多是已讀不回或婉拒，「看起來像來亂的，」張晨苦笑著說，畢竟兩人外行到做設計，是拿出褲子向成衣廠老闆比劃：「這邊要縫口袋、縫高一點。」

但外行人創業的結果是，他們第一年就獲利，並在二○二五年前，連續四年繳出年營收成長超過一五％的成績單。還被全球最大的英國潮流電商END Clothing、日本指標選物品牌United Arrows，選中上架。

如今，孤僻在新光三越的櫃位，不僅是該樓層單一品牌業績冠軍，也是回客率最高的品牌。「對新設櫃來說非常少見。」新光三越台北信義新天地A9店長王裕仁直言。

他們在拒絕中長大，這讓他們學會：先做好自己。

設計要亮點、產品分層管理

這是一場有關紀律的旅程。

很多設計師在設計時會天馬行空，他們逼自己：每件衣服的設計，都要有兩個亮點。「我希望永遠可以做酷的東西出來，再疊加功能性或者是不同使用場景、面料，」張晨說。

孤僻總經理王柔尹是第一位加入孤僻的服裝設計師。她說，為強化褲裝立體輪廓，不只在機能布料設定透氣區塊，還會配置袋中袋、袋外袋、褲腳抽繩等細節，造型可自由變換。

這些設計，有時讓他們一件服裝反覆打版六、七次以上。有資深打版師向成衣廠老闆抱怨：「我做這行三、四十年，從沒看過這種剪裁！」

但吹毛求疵，為孤僻累積實力。以他們與山本耀司聯名為例，這位是曾經與國際精品愛馬仕、Supreme合作的指標型設計師要求：即便使用不同面料，成品呈現的「黑」，必須在視覺上完全一致。若沒有長期練功，幾乎不可能完成。

當然，很多設計師也會吹毛求疵，卻因此曲高和寡，不敷成本。

孤僻的出貨邏輯也不同。

別的品牌都要提前一季甚至半年宣告未來產品，但孤僻只提前一個月公開。多數時間，他們新品上架不預熱。這次與WILDSIDE合作只提前兩天在社群公告，這讓消費者工作一忙、沒關注社群就會錯過，並不便民。但這樣做，可以降低庫存壓力，更靈活變動。

況且粉絲趨之若鶩，因為它的行動很符合自己「孤僻」的形象：「只想專注於自己熱愛的事，不在乎外界眼光。」

同時間，他們也很有紀律的去管理產品結構，分為設計款、聯名款、基礎款。「我們用聯名合作方式建立品牌高度，但同時在我們主線產品上，又會有一些東西滿足客人一般需求去製作，」張晨表示。

他也提到，孤僻會有意識的增加長效型基礎款，目的是「客人推薦給朋友時，對方也能輕鬆嘗試並覺得好看，」張晨說。

定價時，他們將價格控制在多數大學生、上班族「掐大腿就買得起」的範圍，每件單品約三千到七千元。李宥表示，相較於追求毛利，他們更在意：「身邊朋友看到價格會覺得值得、願意購買嗎？」

與其合作七年的成衣廠創辦人、伸億實業董事長曾家群直言，他們使用的面料，與一件單品要價上萬元的日本潮牌相當，「他們當然也會問我：『老闆可不可以算我們便宜一點？』但我會回：『你們價格應該定更高啊！』」

做虧錢聯名生意擴大打擊面

更聰明的是，他們做可能虧錢的聯名，擴大打擊面。

曾與孤僻聯名的心著（SYNDRO）創辦人王心偉說，很多品牌聯名像「貼標籤遊戲」，把標籤貼一起就上市。

然而，與孤僻的聯名，是精神共鳴。例如，雙方將心著經典軍裝與孤僻都會機能服裝結合，用江戶時代襤褸技術，將老軍品布料縫補在機能服上，具象化雙邊追求的職人精神。

這樣的聯名，從討論到量產平均要一到兩年，毛利率低，甚至可能虧損。但新光三越公關協理張家齊分析，「限量聯名變成很多人認識孤僻的起點！」

有紀律的有所為、有所不為，每個行為都合乎自己的「孤僻」精神，這讓他們雖從小眾起始，但發揮不亞於大眾的實力。

孤僻現在有超過二十萬粉絲。接下來，它最大挑戰是，當它要長大，會否失去稀缺性的特色，品牌是否會失去吸引力？這些疑慮，仍有待時間檢驗。

但至少，在這個流量可被快速放大、風格可被即時複製的時代，孤僻證明一件事：有紀律的做好自己，真的會發光。

