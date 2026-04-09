六千張等賣！森崴能源全額交割後連四根跌停

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▲ 森崴能源總經理胡惠森（中）、森崴能源財務長李心美（右）、正崴董事長室特別助理林坤煌（左）去年記者會向投資人致歉。（圖／NOWNEWS資料照）

[NOWNEWS今日新聞] 森崴能源每股淨損高達60元，上週被打入全額交割股後，股價一蹶不振已經苦吞第四根跌停，股價達到25.4元；森崴能源今日逾6000張賣單排隊等賣。

森崴能源日前公告2025年度自結財務報表虧損158.65億元，每股淨損59.71元。會計師指出其虧損狀態，以及負債比率與流動比率分別來到99.91%及56.38%，顯示森崴集團繼續經營之能力存在重大不確定性。

森崴能源因子公司富崴能源，承攬離岸風電工程遇到逆風，遇到疫情、戰爭等因素導致工期展延、海事費用增加導致工程無法在今年度完工。森崴能源預計辦理私募普通股不超過93,750張，並預計在6月22日開股東會、改選董事。

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森崴能源股價跟今年初高點57.1元相比，股價已經腰斬，變動幅度達56%。4月1日打入全額交割股後，已經連續4天跌停，跟1日收盤價38.6元相比下挫34%，今日開盤就跌停鎖死在25.4元價位。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。



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