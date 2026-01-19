六合夜市燒烤攤起火 民眾急撤瓦斯桶阻延燒

高雄六合夜市凌晨三點，燒烤攤不明原因起火，還一度坍塌，發出巨大聲響。（圖／民眾提供）





高雄六合夜市凌晨三點，燒烤攤不明原因起火，還一度坍塌，發出巨大聲響，幸好大火沒有延燒，初步研判，可能是炭火沒有完全熄滅，才會釀成火災。

夜市內冒出大量濃煙，甚至還竄出火光，整個夜空都被染成橘紅色，民眾見狀拿起滅火器，緩慢靠近試圖搶救。事發就在19日凌晨三點的高雄六合夜市，原來當時一個燒烤攤收攤後，卻因不明原因起火燃燒。警消獲報到場，立即佈水線灌救，所幸沒有延燒其他攤位。

目擊民眾：「我推進來快兩點，對啊還很正常，我還注意到他這個管子特別出來，我還想說不要撞到他的管子。」

廣告 廣告

而起火燃燒的攤販才剛砸下18萬，營業不到一個月。初步研判，是收攤後炭火沒有完全熄滅造成燃燒，詳細起火原因還有待警消調查。

更多東森新聞報導

地牛翻身！7:48 高雄發生規模4.3地震

高雄女遭同事騷擾「拉後巷性侵」 1原因法院判無罪

高雄蚵仔寮「驚見浮屍」 死者身分曝光

