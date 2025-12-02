六合夜市裡的青春回憶！ 裴社長大啖炒鱔魚、鬆餅球、古早味豆花

裴社長在Podcast中回憶，高中時同學曾邀請他到高雄玩，對他而言，六合夜市是認識高雄的起點，充滿著青春記憶。（鏡好聽提供／何宗昇攝）

《裴社長吃喝玩樂》高雄美食之旅來到最終站——六合夜市。裴社長在Podcast中回憶，高中時同學曾邀請他到高雄玩，對他而言，這裡是認識高雄的起點，充滿著青春記憶。此次時隔四、五十年再訪，六合夜市的鑊氣依舊，令人懷念，而年輕一代的創意料理，也讓裴社長驚喜連連。

在進入夜市之前，裴社長先造訪了「ThisBALL手燒鬆餅球」。這家店從夜市攤車起家，在高雄市青年局輔導下成功轉型。老闆用牛奶做出口感鬆軟的鬆餅球。裴社長偏好鹹口味點了「明太子肉鬆」、「香腸起司」與「牽絲起司」，再加碼一款成熟甜味「靜岡抹綠加麻糬內餡」，大讚創意與美味兼具。

「ThisBALL手燒鬆餅球」從夜市攤車起家，裴社長大讚創意與美味兼具。（鄭祺耀攝）

進入六合夜市後，裴社長前往「林宗興鱔魚意麵」。這家擁有40年歷史的老攤，由「超級偶像」歌手林宗興的父母創立。老闆改良了台南鱔魚意麵偏甜的口味，研發出不易膩口的獨門醬汁。裴社長大讚鱔魚「又厚又脆，酸甜的醬汁非常入味」，連配角高麗菜都充滿鑊氣。

「林宗興鱔魚意麵」由「超級偶像」歌手林宗興的父母創立。老闆改良了台南鱔魚意麵偏甜的口味，研發出不易膩口的獨門醬汁。（何宗昇攝）

「六合王牌傳統豆花」的豆花入口即化，紅豆綿密充滿豆香，相當美味。（鄭祺耀攝）

愛吃傳統甜湯的裴社長，還推薦了開業一甲子的「六合王牌傳統豆花」。店家的豆花選用非基改黃豆與傳統石膏製作，豆花入口即化，紅豆綿密充滿豆香，相當美味。店家還特別推薦六合夜市限定版飲品——「地骨露」。這是由枸杞根部的樹皮耗時4小時蒸餾而成，口感清澈甘醇，裴社長一喝，就買了一整瓶，逛夜市時帶著最為解膩。

在節目尾聲，裴社長預告六合夜市的美食探索尚未結束，下一集將繼續分享更多在地美食。

