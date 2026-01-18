六合夜市驚傳爆炸聲！18萬新攤車「炭火未熄」燒成廢鐵 鄰居嚇壞

社會中心／高雄報導

六合夜市今（19）日凌晨3時許傳出火警。（圖／翻攝畫面）

高雄知名六合夜市今（19）日凌晨3時許傳出火警，一處專供攤商收攤後存放生財器具的巷弄內，一攤剛營業不到一個月的燒烤攤突起火燃燒。警消獲報趕抵時，現場一度傳出類似爆炸巨響，所幸火勢迅速撲滅，未延燒周邊攤車及民宅。初步研判起火原因疑為收攤時炭火未完全熄滅所致，詳細原因仍待調查。

六合夜市的一處巷弄內於19日凌晨突然冒出火光與濃煙。據了解，該處巷弄是當地攤商在結束營業後，集中擺放攤車與器具的場所，現場約停放了5、6個攤位。附近民眾發現起火後，驚見火勢猛烈且周邊堆放易燃物，冒險衝上前將一旁的瓦斯桶緊急搬離，並試圖使用滅火器進行初期滅火，避免火勢擴大釀成連環爆。

現場一度發出驚人爆炸聲。（圖／翻攝畫面）

警消人員獲報趕抵現場後，立即布水線灌救。就在消防人員準備出水滅火之際，起火的燒烤攤上方鐵架疑因不堪高溫燒灼突然崩塌墜落，瞬間發出「砰」的一聲巨響，聲音極似爆炸聲，讓現場人員與附近住戶一度飽受驚嚇。所幸消防人員反應迅速，火勢隨即被撲滅，並未波及到周邊其他攤車。

經現場初步了解，起火的攤車為經營燒烤生意的攤位，業主無奈表示，該攤車連同設備耗資18萬元打造，才剛投入營運不到一個月，沒想到竟付之一炬，損失慘重。消防局火調科初步勘查，不排除是業者在收攤時，未將餘燼完全熄滅，導致悶燒復燃引發火勢，但確切起火原因仍有待進一步鑑識釐清。

