南部中心／曾虹雯、陳家祥 高雄報導

高雄六合夜市有一攤大腸包小腸，購買人潮每天都排成長龍，老闆是才30多歲的陳奕愷，父親就在同一個夜市賣花枝羹，讓他從小就對餐飲耳濡目染，畢業後放棄當老師的機會，毅然決然賣起大腸包小腸。

六合夜市「大腸包小腸」創新風味！ 誘人香氣排長龍

炭火炙烤香腸和糯米腸，散發誘人香氣。（圖／民視新聞）

烤好的糯米腸一刀劃開，裏頭塞進黃瓜薑片等，再放上好朋友香腸，一份台灣傳統小吃大腸包小腸，吸引消費者排成長龍也甘願等待，排隊隊伍中甚至還看得到不少國際遊客。老闆陳奕愷是高雄餐旅大學畢業，父親接棒祖父在六合夜市賣花枝羹幾十年，讓他從小就對餐飲耳濡目染，畢業後放棄當老師的機會，毅然決然賣起大腸包小腸，還研發各種口味，要和市場做出區隔。顧客說，這間的口味有九層塔有咖哩，很特別，就是外面沒有看到的。很好吃，糯米就是很糯，不會像外面那種硬硬的。老闆陳奕愷說，爸爸早年是賣花枝羹，但遊客對羹湯類比較不那麼接受，加上花枝的價格一直上漲，那時候就決定要轉型不同的產業。去看一些食品科學的書，看哪些比較有營養，有健康的食材融入在裡面。

陳奕愷在攤位上忙個不停，爸爸就在後頭，幫著兒子處理手工大腸。（圖／民視新聞）

陳奕愷在烤爐前忙個不停，爸爸就在後頭，幫著兒子處理手工大腸。儘管從花枝羹生意退休，老父親持續用行動支持，成為孩子生意上的堅實後盾。 陳奕愷說，爸爸的花枝羹生意本來就是經營五十幾年，所以對他們來說觀念可能會跟一般家庭不一樣，他們會覺得就是要做生意。將創新風味融入傳統小吃，父子齊心合力，讓傳統小吃在六合夜市持續飄香。

原文出處：六合夜市「大腸包小腸」創新風味！ 誘人香氣排長龍

