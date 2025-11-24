六合街定點垃圾區 交安問題引居民擔憂

環保局在六合街設置的垃圾車定點服務，民眾交通安全受質疑。（記者李瓊慧攝）

環保局於信義區六合街設置清晨定點垃圾回收區，每日早上六時至九時提供民眾倒垃圾，因位置便利使用率高，惟大量車流在短時間內集中，造成東明路左轉六合街路口尖峰時段壅塞，引發民眾對交通安全的擔憂。

民眾反映，東明路左轉六合街綠燈秒數僅十多秒，難以負荷尖峰車流，導致左轉車為搶時間急轉，與直行車流交織時常擦撞，甚至發生機車騎士摔倒、垃圾散落的意外情形。

為改善民眾倒垃圾便利性，並提升交通安全，當地市議員陳宜日前會同交通處、智誠里及禮儀里里長及信義區公所到場會勘。里長們建議延長綠燈秒數，使左轉車流能更順暢進入六合街，避免車輛在路口糾結，以降低事故風險。

陳宜議員表示，六合街定點垃圾車服務確實便利周邊居民，但目前交通號誌秒數不足，尖峰時段易造成危險，希望交通處能調整左轉秒數，兼顧民眾倒垃圾需求與道路安全。

市政府交通處則回應，路口動線調整涉及整體車流與行人安全，將回歸交通專業評估，進行流量分析後，尋找最適合的號誌秒數，以改善交通順暢度並維護用路人安全；交通處將持續與地方意見代表合作，兼顧民眾生活便利與交通秩序，研擬最適當方案，確保六合街周邊環境與交通安全能同步提升。