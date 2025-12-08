六四事件抗命將軍受審影像曝光 央廣專訪吳仁華談徐勤先精神

1989年的六四事件，中共派出坦克鎮壓人民，而同樣令人印象深刻的，還有有「萬歲軍」稱號的中共第38集團軍，軍長徐勤先當時抗命中央，拒絕向人民開槍，不願成為「歷史的罪人」；36年過去了，當年長達6個多小時的受審影像近日曝光，在網上瘋傳，率先取得影像的六四親歷者吳仁華，接受央廣獨家專訪，暢談這部庭審影片的重要價值。

寧願殺頭 不做歷史罪人

1989年在中國引爆的民主示威活動，當時的領導人鄧小平下令，要求軍隊進入北京鎮壓人民，38軍軍長徐勤先不願執行命令被撤職，並遭軍事法院判處5年刑期。

徐勤先出獄後，曾接受中國記者訪問表示，「寧願殺頭，不做歷史罪人」，他不後悔當年抗命，拒絕向人民開槍的決定。

徐勤先在1990年3月17號受審，長達6小時3分44秒的影像畫面，在今年11月25日首次曝光，當中可以看到徐勤先說，「這樣的任務，攜帶武器裝備，好人、壞人混在一起，軍隊、老百姓混在一起，怎麼執行？打誰？」並提到「這個任務執行好了是功臣，執行不好可能成為歷史的罪人」。

「萬歲軍」軍長抗命 鼓舞民運人士

六四親歷者吳仁華接受央廣節目「為人民服務－楊憲宏時間」專訪，他指出，當年有幾位將領在執行六四鎮壓時，以消極的方式迴避中央對人民開槍的命令，而徐勤先則是唯一公開抗命的將領，更關鍵的是，他還是身為「萬歲軍」38軍的軍長，因而獲得中國社會極大的迴響。

吳仁華：『(原音)因為38集團軍他有「御林軍」的稱呼，他主要任務是保衛北京和保衛首都，他還有一個「萬歲軍」的稱呼，因為在韓戰的時候，中國志願軍的總司令彭德懷曾經發了一個嘉獎令表彰38軍，沒有前例的在嘉獎令最後加了一句話說「38軍萬歲」，這是不符慣例的，所以38集團軍有了萬歲軍的稱呼。這個第一主力部隊的長官，竟然公然抗命，這在當時是震動非常大的！但是社會意義也是非常正面的，當時北京廣泛流傳抗命事件之後，對各界參與八九民運的人士來講是一個巨大的鼓勵，然後也證明了鄧小平決定調動部隊鎮壓在軍方也是有不同的意見的。』

受審影像30多年後曝光 有政治計謀？

徐勤先當年受審影像在網上曝光，吳仁華說，光是在他「X」平台的點擊數就高達200多萬，連同海內外中文自媒體人的轉發，可能累計達到破億的流量，如此受矚目的程度出乎他的意料，原以為六四事件經過了36年，可能不會有太多人關注這部受審影片。

他也提到，早在11月25日這部影片在網上曝光前，他就已經取得這部影片，但為了避免變相提供線索給中國有關當局追查，因此不能透露他取得影像的確切時間。

吳仁華談到，很多人都在討論，這部受審影片會在30多年後被公開，一定是和中共黨內或軍隊的內鬥有關，但他強調，這其實是對方信任他，而將影片傳給他，跟中國現在的政治情勢並沒有關係。

吳仁華：『(原音)六四事件當中，徐勤先抗命事件又是敏感之敏感的事件，所以說這個錄像公布以後，中國有關部門，比如說國安部門，他們一定會全力的去追查這個資料是怎麼流傳出來的？是誰流出的？是誰得到的？是誰把這個錄像提供給海外的人？』

五毛想找碴自打臉 少壯派軍官良知將迸發

在取得相關影像後，吳仁華於11月16日先在「X」平台上發布一張徐勤先坐在審判席的圖片，這是受審影像中的截圖，但在吳仁華推文後，引來中共的「五毛」開始「大家來找碴」的活動，爭相指出圖片中的茶杯、衛兵服裝或紅袖標等哪裡出問題，想否定這張圖像的真實性，而隨著完整的影片在之後曝光，五毛對吳仁華的相關指控，全遭打臉。

吳仁華：『(原音)裡頭也談到他說寧可被殺頭，也不願當歷史的罪人，所以這個錄像出來就驗證了他當年的確講過這種話，另外在庭審的過程當中，徐將軍的表現也非常好，你看從頭到尾他非常從容，不像過去的一些秘密審判，一些重要人士審判，都是事先就屈服了，然後在庭審當中等於是配合中國官方把這個庭審進行下去，但是徐將軍他沒有這樣，講了很多非常有意義、非常有價值的話，他裡頭還提到，就是說像調動軍隊進入北京的話，不應該由黨來決定，應該由最高權力機構全國人大來決定，這些話是非常有價值的，等於就隱含著說，軍隊不應該是黨的軍隊，應該是國家的軍隊。』

吳仁華說，這是他收集六四屠殺資料30多年來，接觸到最重要的一份資料，也是中共國家最高等級的機密資料。他相信，徐勤先當年在受審時的論述，對於從中國軍事院校畢業的少壯派軍官而言，在良知上，絕對能起到很大的作用。