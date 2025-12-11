六四學運領袖恭賀馬查多 中國持續新聞管制！民眾不知和平獎得主是誰

11日深夜馬查多終於現身奧斯陸飯店陽台，時隔近1年公開露面。（翻攝自María Corina Machado 臉書）

因1989年天安門事件流亡美國的六四學運領袖周鋒鎖，今（11）日向榮獲諾貝爾和平獎的委內瑞拉反對派領導人馬查多女士致上祝賀。他讚揚馬查多的勇氣，認為其「推動民主的精神是對全世界莫大的鼓舞，也將激勵中國的民主化運動。」

然而，與此同時，由於中國共產黨對新聞報導的嚴密管制，這項消息在中國幾乎被主要媒體封鎖。

周鋒鎖向日媒《共同社》表示，在委內瑞拉馬杜洛（Nicolas Maduro）政權接受中俄援助壓迫人民時，國際社會頒獎給馬查多，是發出「與抵抗暴政、捍衛自由尊嚴者同在」的明確訊息。

馬查多現身奧斯陸的消息讓眾人相當興奮。（翻攝自María Corina Machado 臉書）

諷刺的是，這項國際關注的盛事在中國卻形同「不存在」。1位居住在中國的民主活動人士透露，他們根本「不知道今年的和平獎得主是誰」。

分析人士指出，諾貝爾和平獎曾頒給西藏精神領袖達賴喇嘛十四世（流亡印度）及批判中共一黨專政的劉曉波（已逝世），使該獎項長年成為北京當局的敏感議題，持續對其相關報導實施嚴格的審查與封鎖。

