六四後與中國訣別！日本參議員石平以訪台反擊北京制裁

日本憲政史上首位具有完全中國背景的國會議員─石平今天(7日)在接受中央廣播電台『為人民服務』節目專訪時，娓娓道出了自己如何從一名在北京大學追求民主的學子，歷經六四天安門事件的洗禮，最終歸化日本並進入政治核心的歷程，尤其當他談到解放軍在六四對民眾開槍時，還一度哽咽流淚，表示不可置信，這也才讓他決定要和中國訣別。至於這次訪台，他則再次明確表示，就是要證明台灣不是中國的一部分。

從文革陰影到北大的民主啟蒙

廣告 廣告

1962 年出生於中國四川的石平，4歲時便遭遇文化大革命。他回憶，當時父母作為大學老師被下放到農場，他則在農村由祖父母撫養長大。這段期間，他親眼目睹了極權統治下的殘酷悲劇，例如一名老太太僅因物資匱乏，隨手撿起印有毛澤東像的報紙包裹蘿蔔，竟因此被冠上罪名槍斃，但也因此讓他在心中種下了民主的火苗，為的就是要避免這樣的悲劇一再發生。

而在毛澤東逝世後，中國進入改革開放的 80 年代，西方民主思想開始湧入。就讀於北京大學期間，儘管生活環境艱苦，石平與同儕們仍意氣風發地投身民主運動，一心想將國家建設成文明的民主國家,。他笑稱，當時那代人才是真正的愛國者，甚至為了運動而荒廢學業與戀愛。

他說：『所以現在想來吧，現在中國政府罵我是賣國賊，罵我是漢奸，現在想來，我們那一代人，在當時的中國那才是真正的愛國者，當時我是真心愛中國這個國家的，希望自己國家能夠好，然後就幾乎把整個青春都是貢獻在這個運動中，所以說句讓別人笑話的話，大學四年連戀愛都沒有談過一次。』

六四屠殺與「精神上的訣別」

只是，這種對中國的情感，卻在中國爆發八九六四時發生了巨變。石平回憶當時在日本留學的他，從電視上目睹了解放軍坦克進駐北京鎮壓手無寸鐵的學生時一度哽咽，尤其對解放軍居然對民眾開槍更是感到不可置信，徹底摧毀了他對中國共產黨最後的一線希望，也讓他在痛苦中做出了人生最重要的決定，就是要在精神上與中國訣別，不再認同這個政權是他的國家，並在廢墟中尋求重生。

石平說：『那一天是我人生中最大的一個轉折點，有可能就那一天，我徹底改變了我對一個國家的認同，然後改變我一直相信的東西，徹底把自己相信的東西在自己的內心中毀掉，然後在那種精神的毀滅中不得不去尋求一個新生，一個新的自己，所以那天我經歷的太多了，可能是那天是我人生中最大的在烈火在痛苦中重生的開端吧。』

鬼使神差的日本從政之路

然而，對中國情感的結束，卻是石平在日本新生活的另一個開始。2007 年，石平正式歸化日本國籍，隨後加入「維新會」，並在去年的選舉中奇蹟般地當選參議員，成為執政團隊的一員。

接著，由於中國共產黨的背後操作，讓原先親中的公明黨退出聯合政府，反而促成了高市早苗領導的自民黨與主張抗衡中國霸權的「維新會」結盟，雙方一拍即合。石平認為，這是一連串「鬼使神差」的安排，彷彿有一種無形的神祕力量在推動，為的就是要拯救日本與世界。

他說：『你知道安倍首相被暗殺以後，我們都非常失落，非常絕望，尤其像到了石破政權，石破茂就不值一提，然後在這種絕望之中，高市早苗出來，一下就當上自民黨總裁首相，但即便這樣如果維持當時自民黨和公民黨聯合政權，那個聯合政權框架的話，高市首相也做不了什麼很大的事情，因為總得顧忌這個公明黨，然後鬼使神差，公明黨又不知道來哪根神經碰著了，自己提出來，我不跟你聯合。』

造訪台灣為證明台灣不是中國

而在談到自己的台灣行時，石平再次強調，就是因為中國制裁他不准入境，才讓他下定決心一定要造訪台灣，就是要藉此證明台灣不是中國，看中國能拿他有什麼辦法。

他：『我告訴你，就中國政府制裁我那一天，我就定了(要來台灣)，你不制裁我嗎？那我就去台灣啊，我就去中華民國啊，我看你拿我有什麼辦法，那天我就定了。』

九死後的一生 不再懼怕挑戰

石平此次訪台，不僅代表個人政治生涯的新篇章，更標誌著台日關係在共同面臨中共威脅下更加緊密。他以一個被中共視為「漢奸」的出身，用實際行動向國際社會證明，追求自由民主的意志力，終將跨越國界與威脅，如同他自己所言，在九死之後的一生，不再懼怕任何的挑戰。