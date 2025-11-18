六四抗命拒鎮壓學生 「萬歲軍」軍長徐勤先受審照曝光

首次上稿 11-18 22:30更新時間 11-19 06:31

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國1989年爆發北京天安門民運，時任中國中央軍委主席鄧小平調解放軍進入北京鎮壓學生，當時第38軍軍長徐勤先少將拒絕在調兵令上簽字，後被當局逮捕、秘密判刑。六四事件親歷者和研究者吳仁華日前首度在Ｘ平台公開徐勤先在軍事法庭受審的照片。

前中國政法大學教師吳仁華是六四事件親歷者，11月16日在X上發布徐勤先當年在法庭受審的圖片，並註明拍攝時間是1990年3月17日，地點位於北京的軍事法院審判庭。吳仁華強調：「這是珍貴圖像，首次發布。」

廣告 廣告

庭審照片顯示，戴眼鏡的徐勤先在法庭上端坐、目視前方，上身穿了1件灰色外套，在他面前的桌子上，擺放着幾頁稿紙和1個茶杯。

吳仁華並對這張歷史畫面做了背景概述：

1989年六四天安門民主運動期間，第38集團軍軍長徐勤先正在北京軍區總醫院住院治療，親眼目睹了民主運動，了解民主運動的訴求，以及民心所向。1989年5月17日，北京軍區召開作戰會議，宣布由中央軍委主席鄧小平、中央軍委副主席楊尚昆簽署的命令，調兵進入北京執行戒嚴任務。(中央軍委第一副主席趙紫陽反對調兵進京鎮壓，沒有簽署該命令)徐勤先當場表示，拒絕率兵進京執行戒嚴任務。

第38集團軍是中共軍隊的第一主力軍，素有「御林軍」和「萬歲軍」之稱號。因此，徐勤先拒絕率兵進京鎮壓之舉震動鄧小平、楊尚昆，隨即撤銷徐勤先軍長職務，指令總政治部保衛部拘捕徐勤先，交由軍事法院審判，判處5年徒刑。

徐勤先在秦城監獄服滿刑期，被安置在河北省石家莊市。2021年1月8日病逝，享年86歲。

北京資深媒體人高瑜留言指出：「他(徐勤先)出獄之後，降為副軍級，繼續在軍隊任職，沒有開除軍籍，說明鄧小平的心虛。但是徐將軍至死被監控。」

六四民運學生領袖王丹在2021年1月8日曾在臉書發文，悼念去世的徐勤先，文章說：「徐先生為了自己的良知，不惜放棄官職和自由，是我們當年的學生永遠不會忘記的。」

【看原文連結】

更多自由時報報導

參觀倫敦古蹟須通過中國警衛安檢 英國會議員批政府可悲

國際模特大賽廣東冠軍得主揭曉 全網震驚狂酸：有錢能使鬼推磨

新聞360》英國也不忍了？學者揭國際「看穿中共」關鍵原因

中國駐日大使稱「台灣人都反對高市早苗」 遭日網灌爆！

