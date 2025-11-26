六四為何抗命？ 徐勤先將軍6小時庭審影像曝光

香港獨立媒體ReNews報導，1989 年六四事件前，中共下令調派精銳的第 38 軍進入北京執行戒嚴令，時任 38 軍軍長徐勤先少將拒絕在調兵令上簽字，六四後，徐勤先被拘捕，被開除黨籍並服刑5年，於 2021 年 1 月逝世。

為何抗命？庭上答辯

研究六四、流亡美國的中國獨立學者吳仁華25日在 X平台公開當年徐勤先當年在中共軍事法庭受審時的影像，片長超過6小時。

影像片段顯示，軍事法庭審判長問徐勤先，收到指示要帶兵入北京執行戒嚴令時，有何反應？徐勤先回答說：「我說這個事情我有不同意見」，他認為大型群眾政治事件應該以政治手法解決，又指這任務與上前線打仗或救災不同，「軍隊老百姓混在一起，打誰？」認為應該審慎處理，「若執行不好可能就成了歷史罪人，這樣出了事誰負責？」

廣告 廣告

徐勤先受審時間是1990年3月17日，地點位於北京軍事法院審判庭。

大紀元指出，影像顯示，整個庭審基本上是走程式，公訴人猛批六四學運，指徐勤先「公然反對黨中央」決策等等。庭審過程也曝光了許多敏感的六四軍方行動細節。

網好奇：機密影像為何外流？

北京資深媒體人高瑜留言：「但是關卻關在秦城203監區，與姚文元、齊景和（康生祕書）、楊曉明（總參二部軍人、勞動號）四人關在一個通道，每人都是單間，晚上一起看電視。203監區還關過江青、張春橋、鮑彤，每個人都占一個通道。」

對於影像曝光，網友紛紛反應道：「真正的英雄！真正的軍人！」、「將軍已經逝去，氣概震爍古今。」、「這荒唐事，壞人審查好人。」、「這份影像資料太珍貴了！徐勤先軍長必將名垂青史！」「牛！ 這文件都能弄到，厲害！」「太讚了！這麼機密的內容是如何流出的？」

六四研究 更多史料曝光

吳仁華先前曾在X平台寫下徐勤先受審的背景：1989年天安門民主運動期間，第38集團軍軍長徐勤先正在北京軍區總醫院住院治療，親眼目睹了民主運動，了解民主運動的訴求以及民心所向。1989年5月17日，北京軍區召開作戰會議，宣布由中央軍委主席鄧小平、中央軍委副主席楊尚昆簽署的命令，調兵進入北京執行戒嚴任務。（中央軍委第一副主席趙紫陽反對調兵進京鎮壓，沒有簽署該命令。）徐勤先當場表示，拒絕率兵進北京執行戒嚴任務。

第38集團軍是中共軍隊的第一主力軍，素有「御林軍」和「萬歲軍」之稱號，因此，徐勤先拒絕率兵進北京鎮壓之舉，震動鄧小平、楊尚昆，隨即撤銷徐勤先軍長職務，指令總政治部保衛部拘捕徐勤先，交由軍事法院審判，判處5年徒刑。

徐勤先在秦城監獄服滿刑期，被安置在河北省石家莊市。2021年1月8日病逝，享年86歲。

發生於1989年的六四天安門事件，是中國的歷史傷痛。天安門事件的死亡人數，中國官方最初公佈的死亡人數約為200多人，其中包含36名大學生；但外界估計的數字差異很大，從數百人到數千人、甚至上萬人不等。(編輯：鍾錦隆)