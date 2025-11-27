六四「抗命將軍」徐勤先受審視頻曝光
（德國之聲中文網）六四運動親歷者和研究者，原中國政法大學教師吳仁華本周在X平台上發布一段時長超過6小時的視頻鏈接，內容為解放軍將領徐勤先少將1990年在軍事法庭受審的過程。原視頻發布在Internet Archive網站。
1989年天安門學生運動爆發之際，徐勤先擔任解放軍38軍軍長。5月17日，他被上級要求率陸軍第三十八集團軍入北京執行戒嚴令，但拒絕執行調兵令。
根據《紐約時報》2014年報道引述的采訪過徐勤先本人的幾名學者的描述，他當時表示，抗議活動屬政治問題，應該通過談判解決，不應動用武力。他曾告訴歷史學者楊繼繩，自己“寧殺頭，不做歷史罪人”。
中共軍中直接違抗軍令的事件十分罕見。抗命之後，徐勤先很快被捕，他被開除中國共產黨黨籍，次年被軍事法院判處五年有期徒刑，在公安部直屬的秦城監獄服刑。
徐勤先2011年在接受香港《蘋果日報》采訪談到當年自己的決定時表示：“已經過去的事，就無所謂後悔了。已經做了嘛！要不然就不要做，做了就沒什麼後悔的。”
2021年1月，86歲的徐勤先在石家莊去世。
轉發有關視頻的吳仁華長期專注於搜集六四天安門事件的資料，著有《六四天安門血腥清場內幕》、《六四屠殺內幕解密：六四事件中的戒嚴部隊》和《六四事件全程實錄》。
作者: 德正
