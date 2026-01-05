六國聯合譴責美抓馬杜洛! 安理會緊急開會 「這國」有死傷 稱不惜流血抗議

白宮公開委內瑞拉總統馬杜洛被拘留的最新畫面。 圖：翻攝X平台 @Rapid Response 47

[Newtalk新聞] 在美國軍隊逮捕委內瑞拉總統馬杜洛之後，哥倫比亞、巴西、智利、墨西哥、烏拉圭和西班牙政府 4 日就委內瑞拉局勢發表聯合聲明指出，對委實施單邊軍事行動為地區和平與安全開創了「極其危險的先例」，六國對此深表關切並予以反對，呼籲通過對話和談判和平解決危機。

據哥倫比亞外交部公佈的聲明檔案，六國認為此類軍事行動違反了國際法和《聯合國憲章》基本原則。委內瑞拉局勢必須通過和平途徑解決，由委人民主導，在不受外部干涉並遵守國際法的前提下推進。

美國當地時間 3 日淩晨對委內瑞拉發起大規模軍事行動，突襲委首都卡拉卡斯等地，強行控制委總統馬杜洛夫婦並將二人帶至美國。截至目前，此次美對委非法跨境軍事行動已遭到國際社會廣泛譴責。

委內瑞拉首都遭到美國轟炸，其購買中國製防空系統遭到攻擊而失靈。 圖：翻攝自@TEXASTITANTAC

當地時間 4 日，全球各地爆發遊行集會，阿根廷、哥倫比亞、厄瓜多爾、墨西哥、波多黎各、烏拉圭、義大利、法國、西班牙及美國多個城市紛紛舉行示威活動，譴責美國對委內瑞拉的軍事襲擊和強行控制總統馬杜洛的行為，以及對該地區干預主義的升級。

據悉，馬杜洛預計將於當地時間 5 日中午在美國紐約「首次出庭」。庭審將由紐約南區聯邦地區法院法官阿爾文·海勒斯坦主持。美國司法部已於 3 日解封一份新的起訴書，該案屬於聯邦政府追查長達 15 年的「毒品販運」刑事案件，馬杜洛在其中作為被告已有 6 年。

同日，聯合國安理會將在美國紐約的聯合國總部就此召開緊急會議。按照委內瑞拉常駐聯合國代表團在 3 日致函安理會本月輪值主席時提出的 4 項要求，預計 5 日安理會會議內容將涉及：

聯合國安理會開會 ( 示意圖 )。圖：翻攝自 觀察者網

1、緊急召開安理會會議，討論美國的侵略行為；

2、強烈譴責美國對委內瑞拉人民及政府的武裝侵略；

3、要求美軍立即停止針對委內瑞拉的武裝攻擊；

4、採取必要措施，使美國政府為其侵略罪行負責。

古巴國家主席迪亞斯-卡內爾。(資料照片) 圖 : 翻攝自聯合國網頁

此外，綜合美媒報導，古巴國家主席迪亞斯-卡內爾 3 日在演講中表示，古巴為委內瑞拉不惜流血。

美軍當地時間 3 日淩晨對委內瑞拉發起軍事行動後，美國總統川普同日接受《紐約郵報》獨家採訪時披露，在美軍抓走馬杜洛的行動中「許多古巴人喪生」。這些人多半是保護馬杜洛的貼身保鑣。

「你知道嗎？昨晚有很多古巴人失去了生命。許多古巴人喪生了。他們當時是在保護馬杜洛。」他還稱 :「這不是一個明智的舉動。」川普還繼續稱，委內瑞拉和古巴的關係在「此次事件中並未奏效。」

川普稱，他並未考慮對古巴採取進一步的軍事行動。他還表示，不清楚古巴和委內瑞拉部隊的具體死亡人數。

