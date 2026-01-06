六國聯合譴責美抓馬杜洛 聯合國安理會緊急開會

聯合國安理會於1月5日針對委內瑞拉局勢召開緊急會議，會中各國代表展開激烈攻防。（示意圖／Pixabay）





美國政府近日對委內瑞拉發動突襲並逮捕強人總統馬杜洛（Nicolás Maduro），此舉震驚全球。聯合國安理會於1月5日針對委內瑞拉局勢召開緊急會議，會中各國代表展開激烈攻防；中國與俄羅斯同聲譴責美方行動，俄方更怒斥美國「無法無天」，強烈要求釋放馬杜洛夫婦。



針對1月3日發生的突襲事件，委內瑞拉駐聯合國大使塞繆爾·蒙卡達（Samuel Moncada）在會議開場即率先發難，嚴厲抨擊美國行動的合法性。蒙卡達指控，委內瑞拉遭到美國政府發動武裝且不合法的攻擊，美方的行徑完全缺乏法律上的正當性或合理依據。

廣告 廣告

中國與俄羅斯代表隨即表態聲援委內瑞拉，對美方表達強烈不滿。中國駐聯合國副代表孫磊表示，中方對於美方的單邊非法霸凌行徑深感震驚，並予以強烈譴責。俄國駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）態度更為強硬，他痛斥美國公然違反一切國際法規範，對委內瑞拉發動武裝侵略行為，並呼籲美方應立即釋放馬杜洛夫婦。



面對中俄與委內瑞拉的指控，美國駐聯合國大使瓦爾茲（Mike Waltz）則重申美方立場，強調美國並未對委內瑞拉開戰。瓦爾茲援引國務卿盧比歐（Marco Rubio）的說法指出，委內瑞拉國家與人民並未遭遇戰爭，美國亦不是在占領一個國家；他定義這是一場「執法行動」，主要目的在於推動存在已達數十年的合法起訴。



美國總統川普此次的大動作逮捕行動，已在全球引發劇烈震盪，也讓大國間的立場更加對立。這場圍繞在行動合法性的外交攻防戰，恐怕才正要揭開序幕。

更多東森新聞報導

影／委內瑞拉首都深夜傳響！總統官邸周邊爆激烈衝突

委內瑞拉緊急狀態生效！警方展開全國搜捕 鎖定支持美軍者

外交部：委國200餘名台僑均安 隨時評估協助離境

