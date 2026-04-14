《六圖華爾街》導讀 ｜荷姆茲海峽再封鎖，這次竟是美國做的！4/13生效，油價又飆，川普到底在玩啥把戲？

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荷姆茲海峽再封鎖，這次竟是美國做的！4/13生效，油價又飆，川普到底在玩啥把戲？

美國和伊朗在最後關頭達成臨時停火協議，股市隨即大幅反彈，油價也隨之大跌。美伊兩國停火協議生效尚不足一周，川普便發出威脅表示，將於本週一（4月13日）起，由美國軍方封鎖進出荷姆茲海峽伊朗港口的海上交通，並強調將「對所有進出伊朗港口及沿海地區的各國船隻，一視同仁地執行」。

消息一出，周日晚間西德州中質原油（WTI）期貨開盤走高，價格重回每桶 100 美元上方，美國祭出反封鎖行動，這招險棋究竟盤算什麼？快看……點擊此處，VVIP獨享完整內容

全球海底電纜戰開打，台海又成最危險區域？斷纜事件『切口之精準非比尋常』

多家比特幣礦商都難以維持盈利。（圖片來源：華爾街日報）

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隨著 AI 浪潮推動全球對更大頻寬需求，海底電纜建設進入新一波熱潮。根據電信數據公司 TeleGeography 研究，全球規劃中的新建電纜已達 119 條，較去年增長顯著。然而，擴張的同時也面臨重大挑戰，特別是來自人為破壞的威脅。

2023 年及 2025 年間，連接台灣的海底電纜相繼遭到切斷，切斷位置之精準令人玩味，恰好落在足以造成最大損害的關鍵節點，背後動機耐人尋味……快看全文……點擊此處，VVIP獨享完整內容

今年降息可能性已全然消失？這份文件顯示：因為這個數據，就算立刻停火，機會也不高

聯準會主席鮑爾。（圖片來源：美聯社）

對聯準會而言，一場能源衝擊雖不至於嚴重到摧毀需求，卻足以使通膨居高不下。上週三公布的聯準會 3 月 17 至 18 日會議紀要顯示，因戰爭引發的不確定性，讓聯準會原本就已謹慎的政策姿態變得更加進退維谷。

聖路易斯聯準銀行總裁穆薩萊姆（Alberto Musalem）表示：「我持續關注著後續的連鎖效應……因為即便戰爭迅速結束，要讓大量受損的產能重新恢復運轉，仍需要相當時間。」快看全文…點擊此處，VVIP獨享完整內容

比特幣「挖礦」已是虧本買賣，會讓加密貨幣價格繼續重挫？

全球電力因為AI需求越來越貴，讓不少比特幣的挖礦商，大感吃不消，比特幣的挖礦本質上是個高度耗能的過程，只有當幣價高於電力與設備等成本時，礦商才能維持運轉並獲利。

一旦幣價跌破成本，利潤空間便會迅速消失，以目前的狀況來看，挖出一枚比特幣的成本已接近 39 萬美元，遠高於比特幣目前約七萬多美元的市價，這使得許多礦商已陷入虧本經營。這會讓比特幣的價格再繼續重挫？看全文…點擊此處，VVIP獨享完整內容

伊朗證明了非超級大國也能發動經濟戰，這也適用台灣嗎？

戰爭期間，荷姆茲海峽關閉，這引發油價大幅飆升。（圖片來源：美聯社）

伊朗片面封鎖荷姆茲海峽再次印證：在全球高度整合的供應鏈中，掌握一條關鍵水道、一項核心技術或一家關鍵企業，便足以成為左右全球局勢的強大槓桿。而這樣的策略，遠不只伊朗在用。

許多主要經濟體——包括美國盟友——早已著手因應地緣經濟壓力，打造各自的「經濟嚇阻工具箱」。專家指出，這些布局的核心目標在於實現「戰略性不可或缺」，以「相互經濟毀滅」為底牌，構建新一代地緣戰略嚇阻力……快看全文……點擊此處，VVIP獨享完整內容

晶圓廠的生命線『氦氣』將斷炊？台灣難逃影響？全球三大供應商，各有盤算

伊朗戰爭導致全球約三分之一的氦氣供應中斷。氦氣是半導體製造等高科技產業不可或缺的關鍵工業氣體，供應吃緊的消息迅速引發市場關注。

全球三大氦氣供應商——法國液化空氣集團（Air Liquide）、德國林德（Linde）與美國空氣產品公司（Air Products）——均設有戰略儲備庫以因應需求波動。花旗銀行指出，液化空氣集團在德國擁有近一年供應量的地下儲備設施，林德與空氣產品公司亦在美國備有儲備。這波供應衝擊是否會波及台灣晶圓廠？快看……點擊此處，VVIP獨享完整內容

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