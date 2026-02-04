六堆客家園區春節福袋抽黃金！ 巨型花田美拍攻略看這裡

六堆園區地理位置優越，是南下旅遊的最佳中繼站。今年初一至初五天天都有驚喜。(記者蔡宗憲攝)

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕搶攻農曆春節旅遊商機，客委會客發中心熱鬧預告「2026六堆客家文化園區春節活動」。今年適逢金馬年，園區特別大玩諧音哏，以客語「好事(hoˋsii)」結合英語「馬(HORSE)」，推出「行春六堆，好事連連」系列活動。最受矚目的莫過於每日限量200份的「好事連連福袋」，不僅包裝考究典藏文物「五獅戲球」，袋內更有機會抽中價值逾6000元的純金小金豆，預料將掀起排隊搶購熱潮。

客發中心主任謝勝信今日偕同高屏地區各界代表，在祥獅獻瑞與炮竹聲中為活動揭幕。謝勝信指出，六堆園區地理位置優越，是南下旅遊的最佳中繼站。今年初一至初五天天都有驚喜，除了能挑戰花田迷宮美拍、擲筊求伯公發財金，現場更準備了濃濃客語風味的「蒸發粄(bodˋbanˋ)」，讓遊客吃甜過好年。

演藝陣容更是今年的一大亮點，20場精彩節目輪番上陣。包含金曲歌王顏志文、黃珮舒、火焰蟲樂團等展現客家流行音樂魅力，更有深受小朋友喜愛的MOMO家族櫻花姐姐、檸檬哥哥進行客語帶動唱。針對親子客群，園區推出僅需50元的「講客闖關趣」及手作DIY，完成任務還能帶走限定款「馬上有錢鑰匙圈」。

此外，喜愛美照的網美們千萬別錯過繽紛的花田迷宮，穿梭其中的可愛造型小馬更是打卡必拍。客發中心表示，今年福袋設計取材自佳冬蕭屋的麒麟被，象徵「好獅(好事)連連」，物超所值。想感受最道地、最熱鬧的客家年味，春節假期不妨規劃一趟六堆之旅。活動詳情可至六堆客家文化園區官網或臉書粉絲團查詢。

客委會客發中心熱鬧預告「2026六堆客家文化園區春節活動」。(記者蔡宗憲攝)

搶攻農曆春節旅遊商機，客委會客發中心熱鬧預告「2026六堆客家文化園區春節活動」。(記者蔡宗憲攝)

