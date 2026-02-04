六堆客家園區迎春福袋抽黃金

客委會客發中心主任謝勝信（中）等人，啟動六堆客家園區馬年春節活動序幕。（記者陳真攝）

六堆客家文化園區馬年春節活動，大年初一到初五天天都精彩；客委會客發中心主任謝勝信邀遊客感受行春六堆、好事連連的濃濃客家年節氣氛。

謝勝信表示，今年六堆園區春節期間特別規劃新春福袋抽黃金、精彩藝文表演、花田迷宮美美拍、親子講客闖關趣、六堆有藝思手作ＤＩＹ、吃甜好運來蒸發粄、迎春接福福貼拓印、限量紅包袋、擲筊求伯公發財金及國際金獎特展等十大亮點活動。

謝勝信說，六堆園區從年初一到初五，天天都有豐富多樣的活動，在藝文表演部分，有受金曲獎肯定的山狗大南方樂團、黃珮舒、愛客樂樂團、霓好樂團等演唱，及魔術雜耍、立方體特技等團隊演出，還有MOMO家族的櫻花姐姐、檸檬哥哥的客語教學帶動唱，共計二十場精彩節目。

今年最受注目的好康就是每天限量只有兩百個的「新春福袋」，只要兩百元就可帶回家；福袋為束口背包袋造型，圖案元素設計取材自客發中心典藏的屏東佳冬蕭屋「五獅戲球」麒麟被，有「好事連連」之吉祥意涵。