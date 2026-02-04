六堆客家文化園區推出春節「六堆新年福」活動

六堆客家文化園區今年春節初一至初五推出「六堆新年福」活動，並於四日由客發中心主任謝勝信（右五）、內埔鄉長鍾慶鎮（右三）等人進行啟動儀式。（記者鄭伯勝攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

客委會客發中心為迎接馬年的到來，推出「２０２６六堆客家文化園區春節新年福活動」，以「行春六堆，好事連連」為主題，將於大年初一至大年初五規劃一系列豐富多元的活動，並於四日上午由客發中心新任主任謝勝信等人進行啟動儀式，邀請全國民眾春節假期到六堆客家文化園區走春，讓自己好事連連！

客發中心主任謝勝信表示，六堆客家文化園區交通便利，不管南下北返，都是最佳的中繼點，園區擁有獨特客家意象建築群與綠地水畔，最適合闔家同遊。今年春節期間特別規劃了十大亮點活動，包括新春福袋抽黃金、精彩藝文表演、花田迷宮美美拍、親子講客闖關趣、六堆有藝思手作ＤＩＹ、吃甜好運來蒸發粄、迎春接福福貼拓印、限量紅包袋、擲筊求伯公發財金及國際金獎特展等，邀請大家到六堆園區感受行春六堆，好事連連的濃濃客家年節氣氛。

謝勝信強調，為迎接金馬年的到來，六堆園區從年初一到初五，天天都有豐富多樣的活動，從初一到初五共計有二十場精彩節目，讓大家天天來園區，天天都歡喜連連。

其中，每天都有現場報名體驗的「六堆有藝思手作ＤＩＹ」，只要五十元起就可以體驗疊盤花、客家剪紙、彩繪油紙傘、新丁粄吊飾等手作樂趣。現場還有免費的「迎春接福 福貼拓印」，歡迎親子一起ＤＩＹ，做出專屬的新春小物帶回家！而五十元銅板就可以參加親子講客闖關趣，輕鬆學客語，過關還送「馬上有錢鑰匙圈」；而深受民眾喜愛的「吃甜好運來蒸發粄，自初一到初四每天限量一百個，每個只要二十元銅板，要讓大家一路發發發。

六堆客家文化園區「六堆新年福」活動，每天將推出客家剪紙等「六堆有藝思手作ＤＩＹ」活動，客發中心主任謝勝信、內埔鄉長鍾慶鎮（左一及二）誠摯邀請遊客參與體驗。（記者鄭伯勝攝）

今年最受注目的好康就是每天限量只有二百個的「好事連連新春福袋」，只要二百元就可帶回家，福袋內容物豐富多樣，有六堆特色物產、客家文創商品-ＨＡＫＫＡ平安抱枕、客家剪紙「五福臨門」限量紅包袋及價值超過六千元的純金小金豆等，而且每天都有一位幸運兒可以拿到純金小金豆，絕對物超所值。

六堆新年福，還有國際金獎「臺灣意象展-變動中的臺灣人」特展、擲筊求伯公發財金、新春市集，以及喜歡美拍的民眾更不可錯過的花田迷宮與穿梭其中的可愛造型小馬，活動詳情請至六堆客家文化園區粉絲專頁及官網查詢。