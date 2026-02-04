六堆客家文化園區春節活動 豐富多元還能抽黃金

記者劉昕翊／綜合報導

迎接馬年的到來，客委會客發中心於春節期間推出「2026六堆客家文化園區春節活動」，規劃新春福袋抽黃金、精采藝文表演、花田迷宮美美拍等一系列豐富多元的活動，邀請民眾共襄盛舉，感受滿滿的客家氛圍。

活動特別取「馬」的英語「HORSE」與客語的「好事」（hoˋsii）發想，以「行春六堆，好事（Horse）連連」為主題策劃，今（4）日舉辦記者會，搶先以祥獅獻瑞、炮竹報喜、「好事連連」福袋首度亮相與多元手作等精采內容進行預告。

今年春節期間，「2026六堆客家文化園區春節活動」特別規劃十大亮點活動，包括新春福袋抽黃金、花田迷宮美美拍、親子講客闖關趣、吃甜好運來蒸發粄（bodˋbanˋ）、限量紅包袋、擲筊求伯公發財金及國際金獎特展等；其中，每天限量只有200個的「好事連連-新春福袋」，只要200元就可帶回家，內容物豐富多樣，有六堆特色物產、HAKKA平安抱枕、客家剪紙「五福臨門」限量紅包袋及價值超過6000元的純金小金豆等隨機置入袋內。

另外，為迎接金馬年的到來，六堆園區從年初一至初五，天天都有豐富多樣的活動。在藝文表演部分，有受金曲獎肯定的客籍歌手們，更有熱鬧應景的舞獅跳樁、素蘭陣、電音三太子，以及具高難度的博逗兄弟、魔術雜耍、立方體特技等團隊帶來傳統與創新的演出；還有小朋友們喜歡的MOMO家族的櫻花姐姐、檸檬哥哥的客語教學帶動唱，共計20場精采節目，讓大眾天天來園區，天天都歡喜連連。

客委會客發中心於春節期間推出「2026六堆客家文化園區春節活動」，今（4）日舉辦記者會。（客委會客發中心提供）

園區每天都有採現場報名體驗的「六堆有藝思手作DIY」，可體驗到疊盤花、客家剪紙、彩繪油紙傘、新丁粄吊飾等手作樂趣。（客委會客發中心提供）