六堆忠義亭百年大醮與忠勇公王一起來 邀請300位小朋友來增長智慧、平安長大

【互傳媒／記者 范家豪／竹田 報導】 六堆忠義亭將於11月22日（星期六）上午9至12時，特別為300位小朋友舉辦一場深具文化傳承意義的活動，參與兒童將獲贈紀念增慧氣球與平安米，共同見證這場睽違一又二個世紀的宗教文化盛事。

六堆忠義亭是國家級歷史遺跡，自清朝以來僅在1869年與1905年舉辦過兩次大醮。今年適逢乙巳年，睽違120年後再度啟建第三次百年大醮，這不僅是信仰傳承，更是客家族群三百年忠義精神的凝聚展現。

廣告 廣告

忠義亭管委會表示，此次大醮將融合傳統儀軌與現代文化傳承，展現六堆三百年來的客家生命力。透過這場盛事，讓更多年輕人及小朋友參與並了解忠勇公的歷史，深化文化扎根。11月22日（星期六）上午特別規劃的兒童場活動，旨在讓下一代親身感受六堆文化的深厚底蘊。

▲參與兒童將獲贈紀念增慧氣球與平安米。（圖／六堆忠義亭）

活動將邀請300位小朋友蒞臨忠義亭 參與這場難得的百年盛會

參與活動的小朋友將獲贈紀念增慧氣球與平安米，象徵智慧增長與平安順遂。還可以免費參加擲聖筊獲得限量款記念書包（50份）贈完即止活動。這不僅是饋贈，更是文化傳承的具體表現，讓孩子們在互動中體驗客家文化的魅力。

六堆忠義亭原名西勢忠義亭，1721年康熙皇帝為表彰六堆客家義民的忠義而敕賜起建，落成後成為六堆客家人的精神堡壘。今年正值建廟303週年，為感謝先民與忠勇公王的庇佑，特別舉辦第三次建醮大典。

六堆忠義亭管理委員會主任委員傅民雄表示，期盼透過這次百年大醮，讓醮典圓滿完成後提升忠勇公王邁向正神的行列，將忠勇護國、公王保鄉的忠義精神永植眾信的心中，並祈願六堆忠義亭廟運昌隆，護祐鄉親一切平安順利，國泰民安、風調雨順。

這場百年大醮不僅是祭祀儀式，更是凝聚六堆歷史認同、弘揚忠義精神的重要契機。活動籌辦單位指出，誠摯邀請不分族群、不分年齡的民眾，共同參與這場跨越世紀的文化盛典。透過實際行動，與子女、孫輩親身感受六堆文化的深厚底蘊，將客家珍貴的文化遺產代代相傳。

六堆忠義亭這場百年大醮不僅是宗教儀式，更是客家文化三百年來的忠義精神深刻積澱。11月22日的兒童場活動，象徵著文化傳承的希望與未來。讓孩子們手握增慧氣球，帶著平安米的祝福，在心靈中種下客家忠義精神的種子。這場跨越三個世紀的文化盛宴，正期待著下一代繼續書寫六堆的故事。