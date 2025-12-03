六堆忠義亭迎請萬泉寺真武大帝法壇鑑醮 願300年硝煙化滿堂和氣

【互傳媒／記者 范家豪／竹田 報導】 屏東六堆忠義亭於今（乙巳）年舉辦「忠義百年大醮」，距上次舉辦醮典已睽違120年。據史籍記載，清朝三大民變之一的「朱一貴事件」中，六堆義勇軍於屏東縣萬丹鄉萬泉寺集結叩立聖牌行令，是六堆的起源，事件結束後，萬泉寺與六堆忠義亭及內埔六堆天后宮合稱為「三聖地」。

本次忠義亭舉辦「百年大醮」，建醮委員會事前特派代表人員恭送大帖至萬泉寺敬邀【北極玄天真武大帝】親臨法會現場，接受信眾朝拜，並護佑醮典圓滿成功，經擲筊請示，開基真武大帝同意親往法壇鑑醮。

昨(2)日晚間，六堆忠義亭傅民雄主任委員率眾委員執事人等，敬備香、花、燭、果品來到萬泉寺，由該寺主任委員洪榮勤與眾委員陪同向[北極玄天真武大帝]奉香參拜，恭請大帝聖駕前往法壇安座參與醮典盛會，接受信徒朝拜。忠義亭管理委員會燃放煙火熱烈歡迎，忠勇公王降駕親自迎接聖駕於法壇安座。

傅主委于致詞時，簡介了事件的始末，並強調本次的醮典特別邀請興安宮台灣皇帝朱一貴金身及大和元帥宮國公杜君英金身同參盛事，300年前的戰火硝煙，化為滿堂祥瑞和氣，希望據此促進族群之間的互相尊重共生共榮，大家一起為熱愛的這片土地奉獻。