「六堆忠義亭300年歷史回顧展」 即日起開展至2月28日

【互傳媒／記者 范家豪／竹田 報導】 為紀念國家重要文化資產、客家忠義精神信仰中心——六堆忠義亭建亭303週年，特別策劃的「六堆忠義亭300年歷史回顧展」，於屏東縣客家文物館二樓隆重開幕，展期將持續至今年2月28日。誠摯邀請全國民眾前來，透過豐富的文物、史料與影像，一同見證這座象徵六堆客家保鄉衛土、忠義精神聖殿的悠久歷史與文化傳承。

從清康熙60年（1721年）朱一貴事件後，康熙帝敕建忠義亭開始，細數其三百年的演變。完整呈現忠義亭從清代義民信仰核心，歷經日治時期、戰後至今，如何成為凝聚六堆客家認同的重要標誌。

廣告 廣告

▲「六堆忠義亭300年歷史回顧展」即日起開展。（圖／六堆忠義亭）

本次特展彙集了多年來徵集與修復的珍貴文物，包括清代匾額、歷史照片、祭祀文物、建築構件等，其中多件為首度公開展出，讓觀眾能近距離感受歷史的溫度、建築美學與修復紀實，忠義亭歷經多次修葺，目前的樣貌融合了不同時期的建築風格。展覽將透過建築模型老照片對比及最新的修復工程記錄，解構其建築藝術之美與文化資產保存的歷程。生動重現六堆義勇軍的歷史場景與忠義亭年度祭典的莊嚴氛圍，讓各年齡層觀眾都能深入其境，理解忠義亭在客家社會中的核心地位。

忠義亭擁有三百年歷史，2025年底舉辦百年大醮，邀請中興王朱一貴金身、杜國公君英金身、萬泉寺上帝公共同到忠義亭鑑醮，是三百年來的宗教盛事，讓歷史對話與當代反思。展覽不僅回顧過去，更設有專區探討「忠義精神」在現代社會的意義與信仰轉化，本次展覽匯聚歷史文物、藝術創作，特邀書法大師謝國棟題寫「忠義」巨幅墨寶，以及漫畫家張重金《六堆風雲傳》三部曲書展，透過傳統與當代藝術的對話，重現六堆客家族群的奮鬥精神與歷史風雲。

▲「六堆忠義亭300年歷史回顧展」即日起開展。（圖／六堆忠義亭）

書法大師謝國棟深耕楷、行、草書數十載，此次為特展親題「忠義」二字，筆力遒勁、氣勢恢宏，以墨韻詮釋客家先民保鄉衛土、堅毅不屈的信仰。作品懸掛於展廳入口，成為引領觀眾進入歷史長廊的精神象徵。謝國棟大師表示：「忠義不僅是文字，更是六堆三百年來流淌在血液中的核心價值。」

知名漫畫家張重金耗時多年創作《六堆風雲傳》，以細膩筆觸與動感分鏡，將六堆地區的歷史事件與英雄人物轉化為生動圖像。原著六堆風雲傳三部曲首部曲（捍衛家園）敘述1721年朱一貴事件，本書也榮獲100年度台灣國家教育研究院全國優良漫畫獎，二部曲（義薄雲天）講述林爽文民變，三部曲（碧血丹青）1895乙未抗日事件，從清代組織義勇守護家園，到近代客家文化的傳承，故事跌宕起伏，吸引年輕族群透過漫畫認識土地記憶。張重金老師分享繪製漫畫心得希望讓歷史走出書本，讓更多年青人看見六堆客家先民的勇氣與守護家園的決心。

▲「六堆忠義亭300年歷史回顧展」即日起開展。（圖／六堆忠義亭）

除書法與漫畫作品外，亦展示六堆地區百年來各堆珍貴歷史文件。

展覽資訊展覽名稱： 六堆忠義亭300年歷史特展